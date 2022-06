Afghanischer Frauenverein e. V.

Afghanischer Frauenverein startet Erdbebenhilfe

Hamburg (ots)

Erste 1.000 Familien im Katastrophengebiet Gayan, Paktika, sollen Pakete zur medizinischen Erstversorgung, Babypakete, Trinkwasser, Hochproteinkekse und Grundnahrungsmittel erhalten.

Nach dem verheerenden Erdbeben im Osten Afghanistans startet der Afghanische Frauenverein gemeinsam mit seinem lokalen Partner dringend benötigte Überlebenshilfe im Katastrophengebiet.

Ein erstes Helferteam ist heute Nacht in das Katastrophengebiet gereist. Ein Teil des Teams wird eine UN-Delegation begleiten, um die Situation und den individuellen Hilfsbedarf der Überlebenden in den Regionen Separe, Gayan und Barmal in Paktika und Chost zu erheben.

Erste Überlebenshilfe für 1.000 betroffene Familien

In Gayan ist Hilfe für erste 1.000 Familien in den am stärksten betroffenen Dörfern in Vorbereitung. Medizinische Soforthilfe-Pakete sollen eine Erstversorgung der Verletzten ermöglichen, verteilt werden zudem Babypakete, Trinkwasser, Hochproteinkekse und Grundnahrungsmittel für jede Familie. Mit zwei Ambulanzfahrzeugen wollen die Organisationen mobile, medizinische Hilfe leisten. Noch ist die Logistik aufgrund der verschütteten und schlecht zugänglichen Straßen schwierig. Das Helferteam setzt alles daran, schnellstmöglich mit allen Hilfsgütern die schwer zerstörten Dörfer zu erreichen.

Spenden dringend benötigt

"Die Not im betroffenen Erdbebengebiet ist immens", sagt Christina Ihle, Geschäftsführerin des Afghanischen Frauenvereins. "Mit Voranschreiten der Bergungsarbeiten steigen die Opferzahlen. Die Überlebenden sind stark traumatisiert, insbesondere die Kinder." Viele suchten verzweifelt in den Trümmern nach ihren verschütteten Eltern und Familienmitgliedern. "Dringend benötigt werden weitere Bergungsteams, weitere medizinische Hilfe, Trinkwasser, Notunterkünfte, Nahrung sowie psychosoziale Unterstützung. Dabei hilft jetzt jede Spende. Trotz der schwierigen Situation in Afghanistan können wir versichern: Ihre Hilfe kommt an und erreicht die betroffene Bevölkerung."

120 Euro kostet ein erstes Überlebenspaket für eine Familie

Spendenkonto Afghanischer Frauenverein

IBAN: DE28 5708 0070 0680 8505 00

Stichwort: Erdbebenhilfe

www.afghanischer-frauenverein.de

Original-Content von: Afghanischer Frauenverein e. V., übermittelt durch news aktuell