Afghanischer Frauenverein e. V.

In Afghanistan starten die Schulen mit dem Unterricht - Bitte unterstützen Sie uns bei der Umsetzung der Hygienekonzepte an unseren Schulen!

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Bald starten unsere Schulen in Afghanistan mit dem Unterricht unter strengen Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie. Die SchülerInnen sehnen sich schon sehr danach, wieder zur Schule gehen zu können. An unseren vier Schulen haben wir viele Neuanmeldungen. Diese Erstklässler waren wegen Covid-19 noch nie in der Schule. Besonders sie warten auf ihren ersten Schultag.

Das Afghanische Bildungsministerium veröffentlichte einen Erlass, nach dem alle Hochschulen sowie Universitäten wieder öffnen und die staatlichen Schulen für das 11. und 12. Schuljahr ab dem 22. August mit dem Unterricht starten sollen. Private Schulen dürfen ab diesem Termin mit dem Schulbetrieb für alle Schulstufen von 1-12 wieder starten, sofern Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Dazu muss jede Schule ein passendes Konzept entwickeln. Auf dieser Grundlage führen wir an unseren Schulen jetzt verschiedene Maßnahmen zur Vermeidung von Ansteckungen durch das Corona-Virus durch.

Bitte unterstützen Sie uns, um den Schulstart für unsere SchülerInnen und LehrerInnen so zu gestalten, dass sie nur einem geringen Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Wir stellen dazu Masken und Desinfektionsmittel für alle bereit, beim Eintritt in die Schule wird Fieber gemessen und für das regelmäßige Händewaschen stehen Seife und Waschmöglichkeiten zur Verfügung. Auch benötigen wir Spenden für spezielle Lernmaterialien, da neben dem Präsenzunterricht auch weiterhin homeschooling nötig sein wird.

Mit einer monatlichen Unterstützung ab 10 EUR können Sie sogar den Schulbesuch eines Kindes mit Schulkleidung sowie Büchern, Heften und Stiften in einer unserer Schulen ermöglichen. Bildung ist ein Menschenrecht! Bitte helfen Sie uns dabei, dieses Ziel umzusetzen.

Vielen Dank und bleiben Sie gesund!

Mit sehr herzlichen Grüßen

Ihre Nadia Nashir

(Vorsitzende Afghanischer Frauenverein)

Nutzen Sie für Ihre Hilfe unser Online-Formular unter:

www.afghanischer-frauenverein.de/so-helfen-sie-uns

Stichwort: Schulstart

oder

per Überweisung auf unser Spendenkonto:

Afghanischer Frauenverein e. V.

Commerzbank AG Koblenz

IBAN: DE28 5708 0070 0680 8505 00

SWIFT-BIC: DRES DEFF 570

Stichwort: Schulstart

Pressekontakt:

Afghanischer Frauenverein e.V. (AFV)

Nadia Nashir

Katharinenstraße 32

49078 Osnabrück

Tel.: 05 41-4 08 99 96

info@afghanischer-frauenverein.de

www.afghanischer-frauenverein.de

www.facebook.com/afghanischerfrauenverein/

www.instagram.com/afghanischer_frauenverein

www.instagram.com/afghan_womens_association

Original-Content von: Afghanischer Frauenverein e. V., übermittelt durch news aktuell