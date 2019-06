WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

10 Millionen Personenkilometer gesurft: 250.000 Fahrgäste nutzen WLAN in Wuppertaler Bussen

Wuppertal (ots)

Die Strategie, als eines der ersten ÖPNV-Unternehmen in Deutschland die gesamte Busflotte mit WLAN auszustatten, kommt bei den Wuppertalern gut an. "Unsere Kunden haben die ersten 10 Millionen Kilometer surfend geknackt", berichtet der Geschäftsführer der WSW mobil GmbH, Ulrich Jaeger.

Nach einer mehrmonatigen Testphase können seit Ende letzten Jahres die ÖPNV-Kunden in allen WSW-Bussen kostenlos im Internet surfen. Als einziges Verkehrsunternehmen im Vekehrsverbund Rhein Ruhr(VRR) hat die WSW mobil ihre komplette, 300 Fahrzeuge umfassende Busflotte mit WLAN-Routern ausgerüstet. Über 250.000 Fahrgäste haben sich seitdem im WSW-LAN eingeloggt. Im Schnitt waren sie 12 Minuten online und legten dabei rund 3 Kilometer zu ihrer Zielhaltestelle zurück.

Insgesamt surften die Fahrgäste in den WSW-Bussen weit über 600.000 Stunden lang im Internet. Dabei riefen sie über WLAN ein Datenvolumen von mehr als 84.000 Gigabyte ab, das entspricht etwa 28 Millionen Lieder-Downloads.

Kostenloses WLAN steht den ÖPNV-Kunden der WSW nicht nur in den Bussen, sondern auch an wichtigen Umsteige-Haltestellen zur Verfügung, so am Hauptbahnhof, am Wall und am Wichlinghauser Markt. Als nächstes werden die WSW auch an der Haltestelle Morianstraße die kostenlose Internet-Nutzung ermöglichen.

