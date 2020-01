Präventionskampagne kommmitmensch

Gesprächsstoff für Lehrerzimmer und Kitateam

Kampagne der gesetzlichen Unfallversicherung regt Dialog über Sicherheit und Gesundheit in Schulen und Kitas an

Sicherheit und Gesundheit sind die Voraussetzung für erfolgreiches Arbeiten und Lernen. Aber wie können diese Werte umgesetzt werden im oft hektischen Alltag von Kitas, Schulen und Universitäten? Die Präventionskampagne kommmitmensch der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen wirbt für eine Kultur der Prävention in Bildungseinrichtungen. Das bedeutet: Nicht warten bis etwas passiert und Kolleginnen und Kollegen sich vor Überlastung krankmelden. Stattdessen Sicherheit und Gesundheit von Anfang an bei allen Handlungen und Entscheidungen mitdenken. Wie das gelingen kann, dafür bietet die Kampagne eine Reihe von Tipps und Materialien.

Selbstverständlich sicher und gesund

Die Broschüre "Selbstverständlich sicher und gesund" richtet sich vor allem an alle Verantwortlichen für Sicherheit und Gesundheit in Bildungseinrichtungen. Das können Führungskräfte oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, aber auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Personalräte oder Betriebsärztinnen und -ärzte. Die Kampagne lädt dazu ein, sechs Handlungsfelder zu bearbeiten, die alle zusammen die Qualität des Miteinanders an Arbeitsplatz und Lernort prägen: Führung, Kommunikation, Beteiligung, Fehlerkultur, Sozialklima sowie Sicherheit und Gesundheit.

"Wie ist es bestellt um die Kommunikation in unserem Kita-Team? Wie gehen wir an unserer Schule mit Fehlern um? Wer an der Präventionskultur in seiner Einrichtung arbeiten will, braucht zunächst eine Bestandsaufnahme", sagt Frau Dr. Diana Herrmann von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, DGUV. Was wird bereits geleistet und läuft gut? Was belastet und ist verbesserungswürdig?

Mit einem Kurzcheck und dem 5-Stufen-Modell von kommmitmensch können Teams und Kollegien ermitteln, wo ihre Organisation zu den Themen Sicherheit und Gesundheit steht, was bereits gut läuft und welchen Verbesserungsbedarf es gibt. Ist ein Handlungsfeld identifiziert, das besonders auf den Nägeln brennt, dann können die so genannten kommmitmensch-Dialoge helfen, gemeinsam ins Gespräch zu kommen und erste Lösungsideen zu finden.

kommmitmensch-Dialoge

Für jedes Handlungsfeld gibt es illustrierte Dialogkarten als Anregung, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wichtig ist es, eigene Beispiele aus dem Arbeitsalltag zu finden und mit Hilfe der Dialogkarten zu besprechen. Auf einem Poster werden die Ergebnisse des gemeinsamen Dialogs dokumentiert und Lösungsideen festgehalten. Auf dieser Basis können Schritt für Schritt Ziele benannt, Maßnahmen getroffen und deren Ergebnisse reflektiert werden.

Herrmann: "Der Aufbau einer Präventionskultur ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Das gilt insbesondere in Zeiten mangelnder Fachkräfte und häufig wechselnder Zusammensetzung von Kollegien. Die kommmitmensch-Dialoge können Teams dabei unterstützen, ein gemeinsames Verständnis von Sicherheit und Gesundheit zu erarbeiten. Wie kommunizieren wir miteinander? Welche Belastungen gibt es und wie können wir daran arbeiten, sie möglichst zu vermeiden? Was tun wir für ein gutes Sozialklima? Teams, die gemeinsam Antworten auf diese Fragen finden, sind auf dem Weg zu einer Kultur der Prävention. Und eine gelebte Präventionskultur kann den Unterschied machen - nicht zuletzt auch bei der Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die eigene Einrichtung."

Hintergrund kommmitmensch

kommmitmensch ist die bundesweite Präventionskampagne von Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und ihrem Spitzenverband Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Hintergrund ist, dass die Zahl der Arbeits- und Wegeunfälle in den vergangenen Jahren nicht mehr deutlich gesunken ist. Um dem Ziel der Vision Zero, einer Welt ohne Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen, weiter näher zu kommen, braucht es deshalb einen ganzheitlichen Ansatz: kommmitmensch unterstützt Unternehmen und Bildungseinrichtungen dabei, eine Präventionskultur zu entwickeln, in der Sicherheit und Gesundheit Grundlage allen Handelns sind.

Infos

Alle Materialien finden Sie auf https://www.kommmitmensch.de/die-kampagne/kommmitmensch-im-bereich-bildung/#c4971

Weiterführende Informationen zu Sicherheit und Gesundheit in Bildungseinrichtungen finden Sie in der Broschüre "Selbstverständlich sicher und gesund": http://ots.de/UJFRHX

