Schwanewede (ots) - Exklusive Trinkflaschen erleben weltweit einen Boom - geht es doch darum, unterwegs auf Einwegflaschen zu verzichten und dabei einen gewissen Stil zu beweisen. Die aktuell teuerste Trinkflasche JuNiki's hat bereits viele begeisterte Kunden in Weltstädten wie New York, San Francisco, Sydney und Singapur, entwickelt und produziert wird die nachhaltige Trinkflasche vom Norddeutschen Trinkflaschen Start-Up JuNiki's Double Neck aus dem eher beschaulichen Schwanewede bei Bremen. Präsentiert werden die JuNiki's Trinkflaschen das erste Mal vom 15. bis zum 17. Januar 2019 auf der XOOM Vibes - der Ausstellung für Green Fashion in Berlin.

Im Gespräch mit dem Gründer Dr. Christian Kehlenbeck erfahren wir Näheres:

Herr Dr. Kehlenbeck, erst vor einem Jahr sind Sie mit JuNiki's in Deutschland gestartet, jetzt nutzen bereits Kunden auf der ganzen Welt ihre umweltfreundliche und alltagstauglichere Trinkflasche. Der amerikanische Lifestyle Anbieter Touch of Modern in San Francisco hat JuNiki's kuratiert, internationale Zeitschriften wie das GQ Gentlemen's Quarterly und Wired sind auf die neuen JuNiki's Flaschen aufmerksam geworden. Wie kam es dazu?

"Das ist richtig, JuNiki's habe ich erst vor einem Jahr gegründet, aufgrund der Unzufriedenheit mit Trinkflaschen für meine eigenen Kinder. Der Markt für Kindertrinkflaschen in Deutschland ist eigentlich gesättigt, und man kann eine gewisse Lethargie bemerken: Keiner der bestehenden Anbieter nimmt sich der Herausforderung an, dass eigentlich die perfekte Trinkflasche für Kinder nicht existiert. Alle herkömmlichen Modelle haben das ein oder andere Manko. Viele Eltern probieren daher viele verschiedene nachhaltige Trinkflaschen aus - um dann doch wieder bei PET Einwegflaschen zu landen, für mich in Zeiten erhöhten Umweltbewusstseins aber nicht der richtige Weg. Dies führte schließlich dazu, dass ich als Branchenfremder selber den Grips anstrenkte, die Trinkflasche quasi neu erfunden und international zum Patent angemeldet habe.

Und was für Kinder gut ist, kann vom Prinzip her für Erwachsene nicht schlecht sein. Und siehe da, unser entwickeltes innovatives Prinzip der Weithalstrinkflasche mit dem Deckel mit den zwei unterschiedlich großen Öffnungen lässt tatsächlich die alltagstauglichere Trinkflasche entstehen. Eine JuNiki's Trinkflasche ist einfacher zu befüllen - sogar am kleinsten Wasserhahn oder Saftspender im Hotel, nämlich waagerecht - einfacher zu reinigen und man kann bequemer daraus trinken, dazu ist eine JuNiki's absolut dicht beim Transport. Und eine JuNiki's ist auch zum Aromatisieren des Wassers mit großen Gemüse- oder Obststücken geeignet. Wer trinkt schon gerne immer nur reines Wasser ohne Geschmack? Diese besondere Alltagstauglichkeit und Flexibilität in Bezug auf die mitzunehmenden Getränke kommt bei den Kunden sehr gut an. Hergestellt aus besten Materialien wie Borosilikatglas oder Edelstahl in einer Vakuum-isolierten Version ergibt sich so die perfekte Trinkflasche, auch für das Büro, die Uni oder für den Sport."

Und was hat es mit der teuersten Trinkflasche auf sich? Gibt es eine spezielle Swarovski-Version?

"Wir bieten die JuNiki's Trinkflasche in verschiedenen Varianten an. Die kleineren mit 550 ml Volumen sind mit einer Geschirrspüler-tauglichen Sprühlackierung versehen, also ideal für den täglichen Einsatz für die Arbeit oder die Schule. Die größeren Flaschen mit 1 Liter Volumen haben hingegen eine besonders robuste Pulverbeschichtung, sind somit ideal zum Beispiel für das Fitness-Center oder sonstigen Sport oder den langen Tag draußen beim Wandern in der Natur. Und abschließend haben wir mit besonders noblen Holz- und Steindekoren experimentiert. Im sogenannten Wassertransferverfahren wird die Farbe der Trägerschicht im Wasserbad gelöst und die Flasche durch einen besonders erfahrenen Mitarbeiter darin beschichtet. Dieses besonders aufwändige Verfahren wenden wir bei unseren größten Flaschen an mit 1 Liter und sogar 1,9 Liter Volumen. Hierdurch entstehen Unikate in Teak, Granit und Marmor-Optik, keine Flasche gleicht der anderen. Mit 89,95 EUR für die 1 Liter bzw. 129,95 EUR für die 1,9 Liter Variante sind wir hier weltweit der hochpreisigste Anbieter - und das ganz ohne Swarovski-Kristalle, aber die Flaschen sind ja auch so einzigartig. Diese ganz besonders edlen Trinkflaschen werden natürlich weniger bei Outdoor-Aktivitäten verwendet, dafür öfter auf festlichen Tafeln oder beim Grillfest im Sommer - zum Beispiel gefüllt mit Erdbeerlimes. Durch die Isolation bleibt der Inhalt viele Stunden eiskalt, und durch die kleinere Öffnung ist der Inhalt prima in kleine Gläser einzuschenken. Mit etwas Glück sehen wir die JuNiki's Flaschen im nächsten Sommer sogar als Requisite in einer Promi-Soap im Fernsehen... Alles in allem haben wir hier also auch ein ganz besonderes Geschenk für Weihnachten für die, die schon (fast) alles haben... Wenige Exemplare in ausgewählten Dekoren sind noch vorrätig, wer schnell ist, kann sich also noch das besondere Weihnachtsgeschenk für sich und seine Lieben sichern, am besten bei uns im Internet-Shop unter https://www.junikis.de/."

