NDC Partnership

Neuer Policy Brief der NDC Partnership gibt Ländern Hinweise zur Verdreifachung der erneuerbaren Energien

Washington (ots/PRNewswire)

Die NDC Partnership hat heute ein neues Kurzdossier veröffentlicht, um politische Entscheidungsträger dabei zu unterstützen, Maßnahmen zur Integration erneuerbarer Energien in nationale Klimazusagen zu ergreifen.

Die NDC Partnership hat 14 Länderregierungen und führende Institutionen mobilisiert, um ein neues Strategiepapier zu veröffentlichen, das die Bemühungen der Länder um eine Verdreifachung der Kapazitäten für erneuerbare Energien unterstützt.

Das Kurzdossier, „ T ripling Renewables: Powering Climate Action Across Sectors," beschreibt die wichtigsten Maßnahmen, die die Länder ergreifen können, um die Planung für erneuerbare Energien in ihren Nationally Determined Contributions (NDCs) oder Klimazusagen, die in diesem Jahr anstehen, zu stärken.

H.E. Mr. Ole Thonke, Vertreter des Ko-Vorsitzenden der NDC Partnership, Klimabotschafter, Dänemark: „Aufbauend auf der Global Stocktake und den neuen NDCs wird es entscheidend sein, zu zeigen, dass die globale Gemeinschaft das Paris Agreement einhält. Die Verdreifachung der Kapazitäten für erneuerbare Energien ist eine wesentliche Voraussetzung für die Erreichung dieses Ziels. Für die meisten Länder sind erneuerbare Energieträger heute die billigste Art der Stromerzeugung und daher der beste Geschäftsgrund. Ich hoffe, dass die Leitlinien in diesem Dokument dazu beitragen, die verbleibenden Hindernisse zu überwinden und den Einsatz erneuerbarer Energien zu beschleunigen - insbesondere in den Entwicklungsländern - und so den Weg für eine nachhaltigere Zukunft zu ebnen."

Pablo Vieira, Globaler Direktor, NDC Partnership: „Die Verdreifachung der Kapazitäten für erneuerbare Energien ist sowohl erreichbar als auch für eine klimaresistente Entwicklung unerlässlich. Die nächste Runde der NDCs bietet die Gelegenheit, ein breiteres Spektrum an Technologien, Innovationen und Lösungen einzubeziehen, die die Nutzung erneuerbarer Energien nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für die Anpassung an den Klimawandel ausweiten. Damit wird sichergestellt, dass erfolgreiche Modelle finanziert, gemeinsam genutzt und skaliert werden, um den unterschiedlichen lokalen Bedürfnissen gerecht zu werden."

Die Nutzung erneuerbarer Energien hat sich dank technologischer Fortschritte, wettbewerbsfähiger Kosten und einer unterstützenden nationalen Politik immer mehr durchgesetzt. Im Jahr 2023 entfielen ein Drittel der weltweiten Stromerzeugung, 86 % der neuen Energiekapazitäten und rund USD 320 Milliarden auf die Weltwirtschaft - das sind 10 % des globalen BIP. Immer mehr Länder integrieren erneuerbare Energien in ihre Klimazusagen: über 65 % der Länder haben in der letzten Runde der NDCs, die 2020 vorgelegt wurden, spezifische, messbare Ziele festgelegt.

Trotz dieser Trends bestehen weiterhin erhebliche Lücken zwischen den nationalen Energieplänen der Länder und den in ihren NDC-Verpflichtungen enthaltenen Zielen - und der Einsatz sauberer Energien ist nach wie vor ungleichmäßig. Die nächste Runde der NDCs bietet den Ländern die Möglichkeit, Ziele für erneuerbare Energien in ihre nationalen Klima- und Entwicklungspläne aufzunehmen und so den Klimaschutz und die Anpassung zu fördern. Das Kurzdossier enthält sechs Überlegungen für nationale politische Entscheidungsträger zur Beschleunigung des Einsatzes erneuerbarer Energien in verschiedenen Regionen.

Der Leitfaden baut auf den Erfahrungen der Länder mit dem Einsatz erneuerbarer Energien auf und gibt wiederholbare Lehren aus früheren NDC-Einreichungen weiter, wobei wichtige systemische Hindernisse, wie der Zugang zu Finanzmitteln, angesprochen werden. Die Überlegungen umfassen:

Angleichung der nationalen Energiepläne an die NDCs, um sicherzustellen, dass sie gleichermaßen ehrgeizig sind Einrichtung von Kooperationsmechanismen, um erneuerbare Energien in die sektorale Planung einzubeziehen Bewertung von sektoralen Wertschöpfungsketten und Interessengruppen zur Ermittlung von Wegen für erneuerbare Energien zur Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen in der gesamten Wirtschaft Entwicklung von Fahrplänen, die den Technologie- und Finanzierungsbedarf für die Integration erneuerbarer Energien in Schlüsselsektoren aufzeigen Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Beteiligung der subnationalen Regierungen an der Entwicklung von Strategien für erneuerbare Energien Unterstützung von Innovationen und Förderung neuer Technologien und Geschäftsmodelle

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2435427/NDC_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/neuer-policy-brief-der-ndc-partnership-gibt-landern-hinweise-zur-verdreifachung-der-erneuerbaren-energien-302473834.html

Original-Content von: NDC Partnership, übermittelt durch news aktuell