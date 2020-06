CommneX GmbH

msgGillardon und CommneX entwickeln digitales Schuldenmanagement für kommunale Kreditnehmer

Kämmerer können künftig auf gleiche Berechnungsmethoden zurückgreifen wie Banken

Bretten/München (ots)

Das vorwiegend für Finanzdienstleister tätige Beratungs- und Softwareunternehmen msgGillardon und der Online-Marktplatz CommneX, Spezialist für den Public-Finance-Sektor- und Kommunalfinanzen, haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Die Unternehmen arbeiten gemeinsam an Erstellung, Integration und Vertrieb eines leistungsfähigen Schuldenmanagement-Systems für die öffentliche Hand und die öffentliche Wirtschaft.

Auf der CommneX-Plattform wird im Rahmen der Kooperation die von msgGillardon erstellte Standardsoftware MARZIPAN angebunden, ein Programm für den Kundenberatungsprozess und zur Margenkalkulation. Dieses System für die Kreditberechnung ist bei einem Großteil der Banken in Deutschland im Einsatz und kann künftig über eine Online-Schnittstelle von dem in die CommneX-Plattform integrierten Schuldenmanagement-System aus angesteuert werden. Die Nutzer erhalten damit die Möglichkeit, auf Bankniveau zu arbeiten und ihre laufenden Kredite und Finanzierungen mit allen im Markt üblichen Spielarten und Gestaltungsmöglichkeiten präzise durchzurechnen. Nutzer können etwa ausgeschriebene Kredite direkt in das Schuldenmanagement-System übernehmen, auf der anderen Seite wertet das Tool das Portfolio aus, benachrichtigt bei anstehenden Ausschreibungen, erstellt diese oder empfiehlt Vorgehensweisen. Der große Vorteil ist die Arbeitserleichterung durch die Verbindung zweier Systeme für die Verwaltung und die sinnvolle gegenseitige Ergänzung der Funktionen.

Michael Heckl, Geschäftsbereichsleiter von msgGillardon, sagt dazu: "Künftig können Kommunen und kommunale Unternehmen auf die gleichen Berechnungsmethoden wie Banken zurückgreifen, wenn sie mit ihren Kreditgebern verschiedene Varianten von Finanzierungsoptionen besprechen."

Und Andreas von Heymann, ebenfalls Geschäftsbereichsleiter bei msgGillardon, ergänzt: "Die Kooperation mit CommneX bringt innovative Startup-Mentalität mit dem im Bankenmarkt bewährten und zertifizierten MARZIPAN-Kalkulationsstandard perfekt zusammen - zum Nutzen der Anwender. Der Online-Marktplatz CommneX ist für uns das Paradebeispiel eines Ökosystems, in das wir mit unseren maßgeschneiderten Software-as-a-Service(SaaS)-Lösungskomponenten einen deutlichen Mehrwert einbringen können."

Friedrich von Jagow, einer der Gründer und Geschäftsführer von CommneX, sieht in der Kooperation einen weiteren wichtigen Schritt, um die digitale Transformation im kommunalen Finanzmarkt voranzutreiben: "Mit msgGillardon haben wir den idealen Partner gefunden, um die Schnittstelle zwischen Kreditgeber und -nehmer mit innovativen Lösungen und performanten Services anzureichern. Gerade vor dem Hintergrund des steigenden Kreditbedarfs im Zuge der Corona-Pandemie können wir mit diesem Angebot dafür sorgen, die angespannte Finanzlage etwas zu lockern. Da sich das Preismodell nach Einwohnerzahlen staffelt, können auch kleinere Kommunen dieses High-End-Produkt nutzen."

Carl von Halem, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer von CommneX ergänzt: "Das System wird mit einer Vielzahl nützlicher Features ausgestattet, darunter Analyse- und Vergleichsrechner, Simulationen, Portfoliovergleiche, Reporting-Tools und Auswertungen sowie automatische und stichtagsbezogene Bewertungs- und Kennzahl-Ausgaben. Besonders hilfreich für die Kommunen und kommunalen Unternehmen wird der Umschuldungsrechner sein. Ohne lange Beratungsgespräche wird über eine einfache Online-Abfrage berechnet, wann oder ab welchen Konditionen sich eine Umschuldung bei laufenden Krediten lohnt. Das System wird über die kommenden Jahre stetig weiterentwickelt und bietet den Vorteil, dass Schuldenmanagement und Ausschreibungstool in einer Plattform integriert sind und mit wenigen Klicks miteinander interagieren."

Bei der Datenverarbeitung setzen msgGillardon und CommneX auf höchste Standards. "Die Daten sowie alle Software-Bestandteile werden nicht nur in Deutschland gehostet, sondern auch bei deutschen Anbietern ohne Cloud-Anbindung und in völliger Compliance mit der DSGVO und allen anwendbaren Standards gespeichert und verarbeitet, dazu noch anonymisiert und verschlüsselt", erläutern die Geschäftsführer von CommneX.

Der Marktstart für das digitale Schuldenmanagement-System ist für Juli dieses Jahres geplant. Interessierte Nutzer aus Kommunen und kommunalen Unternehmen können sich auf der Website von CommneX unter www.commnex.de bereits vormerken.

Über die msgGillardon AG - www.msg-gillardon.de

msgGillardon macht Banking stabil und zukunftssicher - seit 100 Jahren! Innovationen prägen unser unternehmerisches Handeln seit 1920. Von der Zinstabelle über programmierbare Taschenrechner bis zu Cloud-Lösungen: Wir erkennen Trends, greifen sie auf und setzen sie in nachhaltige Lösungen für die Branche Banking um. Heute bieten wir unseren Kunden Business Consulting, Standard- und Individualentwicklungen sowie Systemintegration aus einer Hand und realisieren mit langjähriger Branchen- und IT-Kompetenz erfolgreiche Projekte bei Rechenzentren und Finanzdienstleistern jeder Größenordnung. Mit anerkannter Expertise in den Themen Strategie & Geschäftsmodelle, Finance, Risk & Compliance, Capital Markets, Payments und Digital Transformation & IT unterstützen wir die Stabilität und Zukunftsfähigkeit von Banken und beraten sie bei der Optimierung ihres Geschäftserfolgs. msgGillardon ist Teil der unabhängigen, international agierenden Unternehmensgruppe msg.

Über die CommneX GmbH - www.commnex.de

Die CommneX GmbH ist der unabhängige digitale Marktplatz für den Finanzierungs- und Einlagebedarf der öffentlichen Hand in Deutschland und Österreich. Das FinTech-Unternehmen mit Sitz in München wurde 2016 von den beiden Geschäftsführern Friedrich v. Jagow und Carl v. Halem gegründet. Seit dem Frühjahr 2017 online, führt CommneX auf der digitalen Ausschreibungs- und Vermittlungsplattform Finanzprojekte von Kommunen, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und kommunalnahen Unternehmen mit Finanzpartnern wie Banken, Versicherungen und institutionellen Investoren zusammen. Als zentraler Online-Marktplatz eröffnet CommneX dadurch etablierten wie auch neuen Marktteilnehmern einen direkten und effizienten Zugang zum gesamten kommunalen Kredit- und Anlagemarkt in Deutschland und Österreich.

