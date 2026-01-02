Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Übernahme von Patientinnen und Patienten aus der Schweiz

Deutschland nimmt schwerverletzte Patientinnen und Patienten nach Brandkatastrophe in der Schweiz auf. Die Verteilung erfolgt nach dem sogenannten Kleeblattkonzept, welches Bund und Länder während der Corona-Pandemie entwickelt haben.

Bislang wurden bereits vier Patientinnen und Patienten im Rahmen bilateraler Vereinbarungen nach Deutschland übernommen. Für heute ist die Übernahme von sieben weiteren Patientinnen und Patienten über den Katastrophenschutzmechanismus der Europäischen Union (UCPM) geplant. Die Patientinnen und Patienten werden luftgebunden via Flugzeug und Hubschrauber transportiert.

Die Schweiz hat über den UCPM bereits weitere Übernahmeanfragen angekündigt. Deutschland wird hierüber weitere Transport- und Behandlungsmöglichkeiten anbieten.

Kleeblatttransporte entlasten Krankenhäuser

Der Kleeblattmechanismus wurde während der Corona-Pandemie von Bund und Ländern gemeinsam entwickelt, um bei außergewöhnlichen Lagen eine koordinierte, länderübergreifende Verteilung von Patientinnen und Patienten zu ermöglichen.

Partner im Kleeblattmechanismus sind Vertreterinnen und Vertreter der Länder, des Arbeitskreises für Feuerwehrangelegenheiten, Rettungswesen, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung der Innenministerkonferenz (AK V), des Bundesgesundheitsministeriums, des Bundesministerium des Innern, des Bundesministeriums der Verteidigung, des BBK, des Robert-Koch-Instituts und der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden.

Schutz der Privatsphäre

Wir bitten, die Privatsphäre der Beteiligten zu respektieren und von direkten Anfragen an die aufnehmenden Kliniken abzusehen. Aus diesem Grund wird das BBK keine persönlichen Informationen zu den Patientinnen und Patienten veröffentlichen.

Weitere Informationen zu Abläufen des Kleeblattkonzeptes finden Sie hier: https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/Internationale-Angelegenheiten/Kleeblatt-Mechanismus/kleeblatt-mechanismus_node.html

