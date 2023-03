Group-IB

Group-IBs Fraud Protection ist die umfassendste Lösung zur Betrugsbekämpfung auf dem Markt - Frost & Sullivan

Singapur, 24. März 2023 (ots/PRNewswire)

Group-IB, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit mit Hauptsitz in Singapur, ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass seine Fraud Protection- Plattform von Frost & Sullivan, einem internationalen Forschungs- und Beratungsunternehmen, als die umfassendste Lösung zur Betrugsbekämpfung auf dem Markt anerkannt wurde. Von den neun Anbietern und Produkten, die Frost & Sullivan in seiner Global Fraud Detection & Prevention (FDP) Market Study untersuchte, hob sich Group-IBs Fraud Protection von den anderen Angeboten ab, da es die einzige Betrugsbekämpfungslösung war, die alle sieben von Frost & Sullivan aufgeführten Schlüsselfunktionen enthielt, einschließlich Bot-Erkennung, verhaltensbiometrische Daten, erklärbare KI und API-Sicherheit.

Group-IBs Fraud Protection ist eine Lösung, die Geräte-Fingerprinting, Betrugserkennung und Verhaltensanalyse kombiniert. Sie schützt bereits mehr als 500 Millionen Nutzer von Web- und mobilen Apps für Bank- und FinTech-Dienstleistungen, E-Commerce-Marktplätze und Glücksspielseiten weltweit vor fortschrittlichen digitalen Bedrohungen, Malware, Zahlungsbetrug, Social-Engineering-Angriffen und schädlichen Bots. Die Lösung agiert in Echtzeit und über alle digitalen Kanäle hinweg. Sie nutzt die in der Unified Risk Platform von Group-IB enthaltene Threat Intelligence, um den Experten des Unternehmens einen vollständigen Überblick über die Betrugslandschaft zu verschaffen, und sie sind in der Lage, diese Erkenntnisse und ihr Fachwissen zu nutzen, um sie in umsetzbare Strategien zur Betrugsbekämpfung für Kunden und Partner zu verwandeln. Die patentierten Betrugsbekämpfungstechnologien von Group-IB ermöglichen es dem Unternehmen, die wachsende Verbreitung von Banking-Trojanern, einschließlich Godfather, zu verlangsamen und auch finanziell motivierte Bedrohungsgruppen wie OPERA1ER aufzuspüren.

„Group-IB hat sich darauf konzentriert, eine Lösung zu entwickeln, die sowohl transparent ist, als auch die umfassendsten Sitzungsüberwachungsfunktionen auf dem Markt bietet. Wie von Frost & Sullivan bestätigt, nutzt unsere Fraud Protection-Lösung erklärbare KI, um sicherzustellen, dass es für unsere Kunden keine Blackboxen gibt. Risikomanager, die Fraud Protection von Group-IB einsetzen, haben die volle Kontrolle über ihre Operationen. Sie verstehen, wie unsere Lösung arbeitet und ihre Entscheidungen trifft. Group-IB Fraud Protection passt sich den Risikomodellen unserer Kunden an, nicht umgekehrt. Diese Faktoren sind das Herzstück unseres Erfolgs", sagte Julien Laurent, Product Marketing Manager (Fraud Protection) bei Group-IB.

Diese jüngste Auszeichnung ist ein weiterer Pluspunkt für Fraud Protection von Group-IB. Zuvor haben die Experten von Forrester die Leistung einer Bank, die von einer Lösung auf Fraud Protection umstellt, analysiert. Diese Studie ergab, dass die Bank mit einer dreijährigen Rendite von 130 % rechnen konnte, die sich in weniger als sechs Monaten nach der Implementierung amortisierte.

