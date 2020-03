Dracoon

DRACOON ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter während der Corona-Krise sicher von Zuhause aus arbeiten zu lassen

Regensburg (ots)

Die Meldungen über Neuansteckungen und Tote im Zuge der Corona-Krise scheinen kein Ende nehmen zu wollen. Genauso zahlreich sind Ratschläge und Anweisungen, wie man sich am besten vor dem aus Asien stammenden Covid19 schützen kann. Großveranstaltungen etwa sollen genauso gemieden werden wie Reisen in betroffene Gebiete. Eine gängige Praxis, die in Deutschland immer häufiger angewandt wird, ist zudem, Mitarbeiter von Unternehmen vom Homeoffice aus arbeiten zu lassen, soweit es die Branche erlaubt. Auf diese Art und Weise sollen Neuinfektionen bei Kollegen und Kunden verhindert werden.

Auch das Regensburger Softwareunternehmen DRACOON hat schnell reagiert und bietet deshalb während der Pandemie seinen sicheren Cloud-Speicher kostenfrei an. Der Enterprise File Service-Spezialist will damit seinen Beitrag zur Bekämpfung der Krise leisten und gewährt über die Cloud maximale Sicherheit für alle gespeicherten Daten.

Das Angebot richtet sich jedoch nicht nur an Unternehmen, sondern auch an Privatanwender, die über einen clientseitig verschlüsselten sicheren Datenraum ihre Laborergebnisse, Befunde, Allergiepässe und sonstigen Patientendaten bestmöglich geschützt wissen wollen. Von hier aus können die gespeicherten Informationen auch mobil und sicher mit behandelnden Ärzten oder Krankenhäusern per Android- und iOS-App geteilt werden.

"Die Corona-Krise stellt Privatpersonen wie Unternehmen vor große Herausforderungen", erklärt Arved Graf von Stackelberg, Geschäftsführer von DRACOON. "Deshalb ist es gerade jetzt enorm wichtig, die Gefahr, die von der Ausbreitung des Virus ausgeht, einzudämmen. Mit DRACOON haben Unternehmen die Chance, dass sie ihren Mitarbeitern auf sehr schnellem Weg einen Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden anbieten können - und das, ohne Abstriche bei der Sicherheit oder der Produktivität machen zu müssen."

Unternehmen und Privatnutzer können sich ab sofort unter https://page.dracoon.com/gemeinsam-corona-besiegen für DRACOON anmelden und angeben, wie viele Lizenzen sie benötigen. Darauf basierend stellt das Softwareunternehmen auf sehr unbürokratischem Weg den erforderlichen Speicherplatz zur Verfügung.

Kontakt zu DRACOON:

Eva Janik

Manager Content / PR

Galgenbergstrasse 2a

93053 Regensburg - Germany

Telefon: +49 (941) 78385-634

Telefax: +49 (941) 78385-150

E.Janik@dracoon.de

www.dracoon.de



Pressekontakt:

Kafka Kommunikation

Telefon: 089 747470580

dracoon@kafka-kommunikation.de

www.kafka-kommunikation.de

Original-Content von: Dracoon, übermittelt durch news aktuell