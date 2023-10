Sterlite Technologies Limited

STL stärkt Kundenpartnerschaften und operative Leistung in H1 GJ24 (H1 FY24) weiter

STL (NSE: STLTECH), ein führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen, gab heute seine Finanzergebnisse* für das am 30. September 2023 endende Quartal bekannt. STL verzeichnete einen Umsatz von 181 Mio. USD und einen soliden Auftragsbestand von 1.276 Mio. USD in seinen drei Geschäftsbereichen Optische Netze, Globale Dienste und Digital. Durch die Fokussierung auf betriebliche Effizienz und verbesserte Verwertung verzeichnete das Unternehmen in der ersten Hälfte des GJ24 (FY24) ein EBITDA-Wachstum von 13 % gegenüber dem Vorjahr.

STL hat in Indien und der EMEA-Region mit seinen Angeboten für optische Glasfaserkabel (Fibre Cable), optische Verbindungstechnik und Angebote für Unternehmen an Dynamik gewonnen, wobei fast 72 % des Umsatzes aus diesen Märkten stammen. Das Unternehmen zeigte sich in den USA trotz der kurzfristigen Abschwächung der Nachfrage widerstandsfähig. STL konnte die branchenführenden EBITDA-Margen von ~20,8 % für sein optisches Netzwerkgeschäft beibehalten und verzeichnete in der ersten Hälfte des GJ24 (FY24) ein Wachstum von 8 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Start des STL-Werks in South Carolina in den USA und die strategische und rechtzeitige BEAD-Qualifizierung haben das Unternehmen in die Lage versetzt, bei den anstehenden Netzeinführungen für staatliche und private Projekte in den USA ab dem Kalenderjahr 2024 eine führende Rolle zu spielen.

In diesem entscheidenden Quartal konzentrierte sich das Unternehmen verstärkt auf die langfristigen Erfolgsfaktoren intensive Kundenpartnerschaften, Nachhaltigkeit und Produktinnovation.

Intensive Kundenpartnerschaften : STL kündigte zwei langfristige Verpflichtungen in den USA mit Windstream und TruVista an und unterzeichnete eine Partnerschaft für den Aufbau und die Wartung von Rechenzentren für eine führende öffentliche Einrichtung in Indien. Das Unternehmen hat seinen Ruf als führender Partner im Bereich Glasfasertechnologie weiter gestärkt und einen Auftrag in Höhe von ca. 45 Mio. USD von einem führenden indischen Dienstleistungsunternehmen erhalten.

: In einem prestigeträchtigen Meilenstein wurde das Unternehmen als Top-ESG-Performer mit einem Rating-Upgrade auf im Index zusammen mit einem Gesamtergebnis von 92 Prozent im EcoVadis Sustainability Assessment Score bewertet. Produktinnovation: Als indisches Unternehmen, das die Forschung und Entwicklung im Hightech-Bereich vorantreibt (Championing hi-tech R&D), kündigte STL seine Teilnahme am Advanced Optical Communications (AOC) Test Bed an, um Fortschritte bei 5G, 6G und Unternehmenstechnologien zu erzielen. Das Unternehmen wird auf dem kommenden India Mobile Congress 2023 branchenführende optische Innovationen vorstellen.

STL's globales Dienstleistungsgeschäft: meldete einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorquartal und konzentrierte sich weiterhin auf eine vorteilhafte Zusammensetzung der Projekte, um die Margen in Zukunft zu verbessern.

STL Digital: Das neu gegründete IT-Dienstleistungsgeschäft von STL erzielte einUmsatzwachstum von ca. 25 % im Quartalsvergleich (QoQ), unterzeichnete strategische Partnerschaften und brachte kürzlich eine bahnbrechende generative KI-Lösung für moderne Unternehmen auf den Markt.

Ankit Agarwal, Managing Director von STL, gab Einblicke in die Marktaussichten und die Wachstumsaussichten von STL: „Wir sind zuversichtlich und freuen uns über das robuste mittel- bis langfristige Wachstum des Marktes für Glasfaserkabel (Optical Fibre Cable). Mit unserem strategischen Fokus auf intensive Kundenbindung, Produktinnovation und Nachhaltigkeit sind wir gut aufgestellt, um langfristiges Wachstum zu erzielen und unser Ziel, eines der drei größten Unternehmen im Bereich der optischen Industrie weltweit zu werden, voranzutreiben."

Finanzielle Höhepunkte (in Mio. USD)

Finanzen Mio. USD Q2, GJ24 (Q2'FY24) Q1, GJ24 (Q1'FY24) Wachstum im Quartalsvergleich H1, GJ24 (H1'FY24) H1, GJ23 (H1'FY23) Wachstum im Jahresvergleich H1 Umsatz 181 185 -2 % 366 385 -5 % EBITDA 26 29 -8 % 55 49 13 %

* Alle Finanzdaten beziehen sich auf die fortgeführten Geschäftsaktivitäten

Informationen zu STL - Sterlite Technologies Ltd:

STL ist ein weltweit führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen und bietet fortschrittliche Angebote für den Aufbau von 5G-, ländlichen, FTTx-, Unternehmens- und Rechenzentrumsnetzwerken. Lesen Sie mehr, Kontaktieren Sie uns, stl.tech | Twitter | LinkedIn| YouTube

