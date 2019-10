Ski Riesneralm Donnersbachwald

Riesneralm investiert EUR 6 Mio. in die Zukunft

Donnersbachwald

Das Skigebiet Riesneralm hat im Sommer mit dem Bau eines E-Werkes, einer Beschneiungsanlage, Pistenverbreiterungen, Hotelumbau und vieles mehr begonnen.

Beinahe unbemerkt von der Öffentlichkeit, nimmt das beliebte Skigebiet wieder enorm viel Geld in die Hand, um im harten Wettbewerb für die Zukunft gerüstet zu sein. Dabei stehen Investitionen im Vordergrund, die einen ökologisch nachhaltigen Skibetrieb für die Zukunft garantieren und anderseits Investitionen, die den Kunden schon direkt beim Start in die neue Saison begeistern werden.

Einzigartig & nachhaltig:

Zentraler Ausgangspunkt ist im Tal der Bau eines "E-Werkes", welches sowohl Strom als auch Schnee erzeugt. Mit Hilfe der Kraft des fließenden Donnersbaches werden mit zwei Wasserkraftwerke in Zukunft jährlich rund 6 Millionen Kilowattstunden Strom produziert und damit fast dreimal so viel grüne Energie erzeugt, wie die saisonale Beschneiung und der Betrieb des gesamten Skigebiets überhaupt erfordern.

Der Clou: Das jetzt neu im Bau befindliche Wasserkraftwerk wird mit seinem Rohrsystem an die bestehende Beschneiungsanlage angeschlossen. Damit erspart man sich den Bau eines weiteren Beschneiungsteiches, welcher mind. 3 Millionen Euro gekostet hätte und nur über verkaufte Liftkarten zu finanzieren gewesen wäre. Mit diesem einzigartigen Modell ist man nun aber in der Lage, die Beschneiung über den Stromverkauf zu refinanzieren. Zugleich wird technisch alles so vorbereitet, dass ein Teil der erzeugten Wasser-Energie direkt im Netz der Riesneralm verbraucht werden kann.

Am Berg selbst wird das Beschneiungssystem so modernisiert, dass in Zukunft mit genügend Wasser und neuen Beschneiungsanlagen alle Pisten top beschneit werden können. Im Zuge dieses Projektes wurde der "Familienschuss" so verbreitert, dass der Skifahrer auch heuer wieder ein "Aha-Erlebnis" hat. 2 neue Pistengeräte werden dabei helfend zur Seite stehen.

Aber auch das eigene "Hotel Berghof" präsentiert sich den Gästen durch die Modernisierung der Zimmer im neuen Kleid.

Geschäftsführer Erwin Petz ist sichtlich stolz, welche Innovationskraft die Riesneralm an den Tag legen kann und Jahr für Jahr in die Qualitätsoffensive investiert wird. Das dies nur mit einer tollen Firmenstruktur und ausgezeichneten Mitarbeitern möglich ist, erwähnt er bei jeder Gelegenheit. Und so wurden zum heutigen Pressefrühstück einmal die Mitarbeiter hinter dem Vorhang hervorgeholt und starteten gemeinsam mit den Journalisten in den Tag.

Da er als GF den Blick immer auf das GANZE richtet, beschränken sich seine Initiativen nicht nur auf das Unternehmen Riesneralm sondern auch auf die Entwicklung des Ortes. Das zeigt auch die nachhaltige Investition in wertvolle Baugrundstücke, um nicht dem derzeitigen Spekulationsboom ausgeliefert zu sein. Die angekauften Grundstücke werden die Basis für reine Tourismusprojekte sein.

Nicht zu vergessen, dass bereits seit August ein Chaletdorf im Bau ist, welches in der Endausbauphase mind. 250 Betten den Ort Donnersbachwald bringen wird.

