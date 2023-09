AF Media

Das Business Leverage System: Eine Revolution im Unternehmertum

Neue Methodik verspricht Unternehmern mehr Zeit und Effizienz

Düsseldorf

Alex Fischer, ein renommierter Unternehmer aus Düsseldorf, hat eine innovative Methodik entwickelt, die das Potenzial hat, das Zeit- und Ressourcenmanagement von Unternehmern und Führungskräften grundlegend zu verändern. Das Business Leverage System zielt darauf ab, mehr Zeit und persönliche Freiräume zu schaffen. Alex Fischer erklärt: "Unser Ziel ist es, Unternehmern Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie sich vom Tagesgeschäft befreien und ihre Energie auf die strategische Weiterentwicklung ihres Unternehmens lenken können. Zeit folgt den gleichen Prinzipien wie Geld."

Das Hauptziel des Systems ist nichts Geringeres als eine Revolution im Zeitmanagement. Durch die Implementierung von "Zeitmaschinen" - effizienten Prozessen und Systemen - können sich Unternehmer aus dem Tagesgeschäft zurückziehen und sich auf die strategische Weiterentwicklung ihres Unternehmens konzentrieren. Das Konzept setzt bei den größten Engpässen an, den Problemen, mit denen Unternehmer heute zu kämpfen haben.

Eine Studie unter mehr als 6.000 Unternehmern mit mehr als 5 Mitarbeitern zeigt die zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. An erster Stelle steht die Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter, gefolgt von der kontinuierlichen Personalentwicklung. Die digitale Transformation erfordert Anpassungen der Geschäftsmodelle, während der technologische Fortschritt eine zunehmende Bürokratie mit sich bringt. Diese Hindernisse setzen Unternehmer unter Druck, Zeit und Ressourcen optimal zu nutzen. Gefragt sind Lösungen, die es ermöglichen, Talente zu fördern, den digitalen Wandel zu meistern und bürokratische Hürden zu bewältigen. Die Studie betont die Bedeutung innovativer Ansätze in dieser sich ständig wandelnden Geschäftswelt.

Das Business Leverage System beginnt mit einer Analyse der größten Zeit- und Nervenfresser im Unternehmen. Dazu gehören unter anderem ineffiziente Prozesse, fehlende Fachkräfte und unzureichend ausgebildete Mitarbeiter. Anschließend werden gezielte Maßnahmen ergriffen, um diese Hindernisse zu beseitigen und dem Unternehmer wertvolle Zeit zurückzugeben.

Das System ist eine universelle Methodik, die für jeden Unternehmer in jeder Phase der Unternehmensentwicklung anwendbar ist. Außerdem bietet das System eine umfassende Lösung für eines der drängendsten Probleme des Unternehmertums: das Zeitmanagement. Es ermöglicht Unternehmern, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt - die Stabilisierung, das Wachstum und die Weiterentwicklung ihres Unternehmens.

Die AFM Media (AFM GmbH) mit Sitz in Monheim am Rhein besteht seit 2020. Thorsten Bader als Geschäftsführer und sein Team erarbeiten und vermitteln hochwertiges Wissen für Unternehmer und Selbstständige in den Bereichen Unternehmertum, Steuern und Immobilien.

