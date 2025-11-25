Lufthansa Industry Solutions

Umfrage: Drei von vier Autofahrern erwarten Künstliche Intelligenz im Autohaus

Mehrheit macht Autokauf von gutem Service abhängig

Neues Whitepaper zeigt konkrete KI-Anwendungsfälle im Autohaus

Für Deutschlands Autofahrerinnen und Autofahrer ist die Sache klar: 75 Prozent von ihnen erwarten von einem modernen Autohaus heute den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage, die im Auftrag von Lufthansa Industry Solutions unter mehr als 1.000 Autobesitzern in Deutschland durchgeführt wurde. Mit dem KI-Einsatz verknüpft sich die Hoffnung der Befragten auf eine unkompliziertere Terminvergabe, kürzere Wartezeiten sowie eine bessere Fehlerdiagnose und Reparaturqualität. Interessant: Für acht von zehn Befragten hat die Qualität des Services im Autohaus direkten Einfluss auf die Wahl einer Automarke. Bei welchen Prozessen KI echten Mehrwert im Servicegeschäft generieren kann, erklären die Experten von LHIND in ihrem neuen Whitepaper "KI im Autohaus - Service Next Level".

"Die Branche steht vor einer Vielzahl tiefgreifender Umbrüche - angefangen beim Übergang zur Elektromobilität bis hin zu neuen Vertriebsmodellen und digitalisierten Kundenschnittstellen. Was sich allerdings oft weniger im Fokus befindet, aber ebenso kritisch ist: die Lage im Service", sagt Nils Büring, Head of Mobility bei Lufthansa Industry Solutions (LHIND). "Händler verlieren durch die E-Mobilität nicht nur Umsatzpotenziale bei den Themen Wartung und Verschleiß, sondern sie müssen gleichzeitig die Erwartungen digital affiner Kunden erfüllen - mit Prozessen, die dafür häufig nicht gemacht sind."

Genau hier setzt das neue Whitepaper "KI im Autohaus - Service Next Level" von Lufthansa Industry Solutions (LHIND) an: Es kombiniert Projekterfahrung mit Use Cases, Marktbeobachtungen und den Ergebnissen einer deutschlandweiten Befragung von mehr als 1.000 Autofahrerinnen und Autofahrern. "Viele Händler sind grundsätzlich interessiert, aber oft überfordert. Denn auch wenn der Markt eine regelrechte Flut an KI-Versprechen bereithält, fehlt doch häufig der konkrete Bezug zum eigenen Betrieb", so LHIND-Business-Manager Florian Meier. "Unsere Erfahrung zeigt: Sobald wir mit den Händlern gemeinsam in ihre Prozesse schauen und konkrete Anwendungsfälle aufzeigen, steigt die Akzeptanz enorm."

Vom Engpass zur Lösung: KI im Werkstattalltag

Ausgangspunkt ist eine systematische Betrachtung des gesamten Serviceprozesses, von der Akquise über die Terminvergabe und Reparatur bis zur Nachbetreuung. Auf dieser Basis stellt das Whitepaper acht praxisnahe Use Cases für KI vor: darunter datengetriebene Kapazitätsprognosen, automatisierte Fahrzeugannahmen per Bildanalyse, intelligente Chatbots sowie KI-gestützte Ersatzteillogistik.

Kunden sind offen für Künstliche Intelligenz

Die in das Whitepaper integrierte Endkundenbefragung zeigt: Autofahrerinnen und Autofahrer stehen dem Einsatz von KI im Autohaus grundsätzlich offen gegenüber. Zudem haben sie schon konkrete Vorstellungen, was sie sich davon erhoffen:

83 Prozent sind bereit, Bilder/Daten für eine KI-gestützte Ersteinschätzung zu übermitteln

78 Prozent können sich vorstellen, Termine für Inspektion, TÜV etc. per KI zu vereinbaren

44 Prozent erhoffen sich durch den Einsatz von KI eine unkompliziertere Terminvergabe

41 Prozent trauen der KI eine Verbesserung von Fehlerdiagnose und Reparaturqualität zu

Zusätzlich ergab die Befragung, dass guter Service direkt auf das Image einer Automarke einzahlt. So gaben 81 Prozent der Autofahrerinnen und Autofahrer an, dass exzellenter Service einen Einfluss auf ihre Wahl einer Automarke hat. Dass die Servicequalität dabei auch künftig stark von den Menschen in den Autohäusern und Werkstätten abhängt, steht dabei außer Frage: 92 Prozent der Befragten ist es wichtig oder sogar sehr wichtig, dass menschliche Mitarbeitende auch bei KI-gestützten Prozessen weiterhin eine Rolle spielen.

Weitere spannende Ergebnisse aus der Befragung finden sich im neuen LHIND-Whitepaper "KI im Autohaus - Service Next Level", das hier kostenlos heruntergeladen werden kann: LHIND-WP-KI-im_Autohaus-de.pdf

