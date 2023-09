Lufthansa Industry Solutions

Studie IT & Sustainability: Drei von vier Unternehmen erwarten von einem Nachhaltigkeits-Tool die komplette Erstellung des Reportings

Norderstedt (ots)

Die künftig verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattung erhöht bei vielen Unternehmen den Handlungsdruck. Denn heterogene Datenquellen, mangelnde Datenqualität und komplexe regulatorische Anforderungen stellen eine große Herausforderung dar, die nur mit den geeigneten Tools und einem hohen Automatisierungsgrad bewältigt werden kann. Bisher setzen viele Unternehmen noch auf die Bordmittel großer Software- und Cloud-Anbieter und lassen damit viel Optimierungspotenzial liegen, wie der aktuelle "IT & Sustainability - Reifegradindex 2023" zeigt. Für die Studie hat das Marktforschungsunternehmen PAC im Auftrag von Lufthansa Industry Solutions 150 IT- und Business-Entscheider aus der Automobilindustrie, dem produzierenden Gewerbe sowie dem Logistiksektor befragt.

"Um die regulatorischen Anforderungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu erfüllen, müssen Unternehmen viele Daten sammeln, analysieren und aufbereiten. Diese Aufgaben manuell zu bewältigen, ist nicht nur zu zeit- und personalintensiv, sondern auch sehr fehleranfällig", sagt Moritz Röder, Associate Director Supply Chain Management & Sustainability bei Lufthansa Industry Solutions (LHIND). Für den "IT & Sustainability - Reifegradindex 2023" hat LHIND daher einen Teilindex für den Bereich "Tooling" ermittelt. Der Teilindex berücksichtigt, ob Unternehmen ihren Nachhaltigkeitsbericht toolgestützt und automatisiert erstellen, ob sie eine Risikobewertung ihrer Lieferanten durchführen und welche Tools sie dafür einsetzen. Auf einer Skala von "0" (unreif) bis "10" (reif) erreichte der Teilindex einen Wert von 6,4. "Der Index zeigt, dass sich die Unternehmen bereits intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit und den dafür notwendigen Tools auseinandersetzen", so Sustainability-Experte Röder.

Und was muss ein solches Tool aus Sicht der Unternehmen leisten? Neben der Berechnung des CO2-Fußabdrucks (93 Prozent) wünschen sich 82 Prozent der Befragten Unterstützung bei nachhaltigen Kaufentscheidungen und 78 Prozent, dass das komplette Nachhaltigkeits-Reporting erstellt wird. Für 70 Prozent ist die Erfassung des Status quo wichtig, um die Nachhaltigkeit verbessern zu können und 61 Prozent erwarten eine ganzheitliche Betrachtung von finanziellen und Nachhaltigkeits-KPIs.

Nur 15 Prozent der Unternehmen haben ihr Nachhaltigkeits-Reporting automatisiert

Bisher erstellt - freiwillig oder gesetzlich dazu verpflichtet - jedes zweite für die Studie befragte Unternehmen schon einen Nachhaltigkeitsbericht. Vier von zehn dieser Unternehmen erledigen dies noch manuell und werden dabei in unterschiedlicher Ausprägung durch ein Reporting-Tool unterstützt. 44 Prozent der Unternehmen erstellen ihren Bericht zumindest schon teilweise automatisiert. Häufig werden dabei Tools für das Nachhaltigkeitsmonitoring genutzt, die als Teil des Softwareportfolios von großen Software- oder Cloudanbietern bereits im Unternehmen etabliert sind. Aber nur in 15 Prozent der Unternehmen erfolgt auch die Berichtserstellung bereits weitgehend automatisiert. Moritz Röder: "Anders als der Teilindex auf den ersten Blick vermuten lässt, besteht hier also noch erhebliches Optimierungspotenzial."

Ähnliches gilt auch bei der Risikobewertung von Lieferanten. Zwei Drittel (67 Prozent) der Unternehmen führen heute schon eine Risikobewertung zur Nachhaltigkeit ihrer Lieferanten durch, weitere 26 Prozent haben diese in Planung. Weniger als ein Drittel dieser Unternehmen hat diesen Prozess bisher weitgehend automatisiert. Im Gegensatz zum Nachhaltigkeitsmonitoring werden für die Bewertung der Lieferketten in der Regel spezialisierte Tools eingesetzt. LHIND-Berater Röder: "Um den eigenen Reifegrad zu verbessern und die Automatisierung voranzutreiben, benötigen die Unternehmen keinen Strauß verschiedener Tools, sondern eine Single Source of Data Truth. Ein Tool, das sie Schritt für Schritt durch das Reporting führt und gleichzeitig für die Transparenz in der Lieferkette sorgt."

Damit bei der Implementierung des Tools keine unangenehmen Überraschungen auftauchen, sollten Unternehmen zudem bei der Auswahl darauf achten, dass sich dieses in Einklang mit der Process Governance sowie den Reporting Guidelines befindet und sich sowohl an die Anforderungen des Finanzbereichs als auch an künftige Organisationsstrukturen anpassen lässt. "Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ermöglicht ein solches Tool letztlich ein datenbasiertes Nachhaltigkeitsmanagement, das Unternehmen benötigen, um ihre Klimaziele zu erreichen", so Moritz Röder.

Als digitales Herzstück für Nachhaltigkeitsmanagement hat LHIND daher die cloudbasierte Lösung EPACTO (ESG Performance Accounting Tool) entwickelt. EPACTO führt alle relevanten Daten zusammen, kalkuliert daraus die aktuelle Nachhaltigkeitsperformance des Unternehmens und zeigt einen Entwicklungspfad in Richtung planetarer Belastungsgrenzen auf. Hier erfahren Sie mehr über ein datenbasiertes Nachhaltigkeitsmanagement mit EPACTO.

Die Studie "IT & Sustainability - Reifegradindex 2023" kann hier heruntergeladen werden.

Über PAC (Pierre Audoin Consultants)

PAC ist eine europäisches Marktanalyse- und Beratungsunternehmen. Die Firma wurde 1976 gegründet. Mit einem Team von über 100 Expertinnen und Experten in Europa bietet PAC Softwareanbietern und IT-Dienstleistern Beratung auf Basis von Marktanalysen. Die Marktforschung deckt weltweit über 30 Länder weltweit ab und basiert auf den drei Portfoliosäulen Guidance, Insights und Visibility sowie der SITSI® Research-Plattform.

Über Lufthansa Industry Solutions

Lufthansa Industry Solutions ist ein Dienstleistungsunternehmen für IT-Beratung und Systemintegration. Die Lufthansa-Tochter unterstützt ihre Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Unternehmen. Die Kundenbasis umfasst sowohl Gesellschaften innerhalb des Lufthansa Konzerns als auch mehr als 300 Unternehmen in unterschiedlichen Branchen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Norderstedt beschäftigt über 2.300 Mitarbeitende in mehreren Niederlassungen in Deutschland, Albanien, der Schweiz und den USA.

