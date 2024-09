PAYONE GmbH

Corinna Valentine wird neue Finanzchefin von PAYONE

Worldline, ein weltweit führender Anbieter von Zahlungsverkehrsdienstleistungen, und die DSV-Gruppe, Kompetenzcenter Payment der Sparkassen-Finanzgruppe, haben Corinna Dorothee Valentine (55) - vorbehaltlich der formalen Freigabe durch die Aufsichtsbehörden - mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 zum neuen Mitglied der Geschäftsführung und Chief Financial Officer (CFO) ihres gemeinsamen Joint Ventures PAYONE ernannt. Sie folgt Frank Hartmann nach, der bislang Mitglied der Geschäftsführung und CFO von PAYONE ist.

Die studierte Diplom-Kauffrau und geprüfte Wirtschaftsprüferin (ACA) Corinna Valentine startete ihre Karriere 1994 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in Cardiff und unterstützte im Anschluss bei Kleinwort Benson in London als Managerin des internen Revision Bankenteams die erfolgreiche Integration der Prüfungsfunktionen London und Frankfurt nach dem Zusammenschluss der Dresdner Bank und Kleinwort Benson. Ihr weiterer Berufsweg führte sie 1999 zum globalen Finanzdienstleister und Spezialisten für Investment- und Altersvorsorgelösungen Fidelity International (FIL), wo sie erfolgreich diverse Schlüsselpositionen auf europäischer und außereuropäischer Ebene innehatte. 2014 wurde sie zum CFO der Deutschland-Tochter - mit der Gesamtverantwortung für die Abteilung Finance in Deutschland - ernannt und zog ins deutsche Management Committee ein. 2018 übernahm sie den zusätzlichen Posten des Chief Operating Officers (COO) in Deutschland und war in dieser Rolle neben dem Aufbau eines Datenmanagement-Teams treibende Kraft für die Gründung eines "Change Forums", mit dem Ziel, sowohl finanzielle als auch die risikobezogene Transparenz von Veränderungsinitiativen zu stärken, finanzielle Mittel optimal einzusetzen und das Projektmanagement zu professionalisieren. Neben diesen Aufgaben war sie Mitglied verschiedener globaler Change- und Leadership-Lenkungskreise.

In ihrer neuen Aufgabe bei PAYONE wird Corinna Valentine alle bislang von Frank Hartmann geführten Ressorts verantworten. Neben der Weiterentwicklung der Finanzstrategie und des aktiven Performance Managements wird das Risk Management und die Integration regulatorischer und nicht-finanzieller Kennzahlen, die deutlich an Bedeutung gewinnen, ein Aufgabenschwerpunkt von Corinna Valentine sein.

Ottmar Bloching, CEO PAYONE, kommentiert: "Wir freuen uns auf eine strategisch-unternehmerisch denkende Persönlichkeit und ausgewiesene Finanzexpertin mit vielfältiger internationaler Führungserfahrung. Als neue Finanz-Navigatorin wird sie einen maßgeblichen Beitrag leisten, unsere ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen und PAYONE auch zukünftig wettbewerbsfähig auszurichten. Corinna Valentine wird nicht nur auf Grund ihrer Dynamik und Kompetenz unser Unternehmen bereichern, sondern auch dank ihres langjährigen Engagements für die Stärkung der Position von Frauen in der Finanzwelt Themen wie Diversität, paritätische Chancengleichheit der Geschlechter sowie Frauenförderung vorantreiben, was unsere offene Unternehmenskultur weiter stärken wird. Ich heiße Corinna Valentine im Namen meiner Geschäftsführungskollegen - als erste Geschäftsführerin in der Unternehmensgeschichte von PAYONE - im Management Board ganz herzlich willkommen."

Gleichzeitig geht Ottmar Blochings Dank an Frank Hartmann: "Frank war von Anfang an ein profunder Kenner und ein strategischer Gewinn für unser Unternehmen. Wir werden seinen pragmatischen Ansatz und seinen tiefgreifenden finanziellen Sachverstand vermissen. Für sein langjähriges Engagement möchten wir uns bedanken."

Zusammensetzung der PAYONE-Geschäftsführung ab dem 1. Dezember 2024

Die Geschäftsführung, die gemeinsam von Worldline und der DSV-Gruppe bestellt wurde, wird sich unter der Leitung von Ottmar Bloching, Chief Executive Officer (CEO), wie folgt zusammensetzen: Dr. Matthias Böcker, Chief Risk Officer (CRO), Roland Schaar, Chief Technology Officer (CTO) und Corinna Valentine, Chief Financial Officer (CFO).

