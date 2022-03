PAYONE GmbH

PAYONE entscheidet Transgourmet-Ausschreibung des Debit- und Kreditkartenacquirings für sich

Frankfurt am Main (ots)

PAYONE, Joint Venture von Worldline, dem europäischen Marktführer im Bereich Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen, sowie der DSV-Gruppe, Kompetenzcenter Payment der Sparkassen-Finanzgruppe, hat sich im Ausschreibungsverfahren der Transgourmet Deutschland um die Akzeptanz und Abwicklung des Debit- und Kreditkartengeschäfts als Zahlungsdienstleister durchgesetzt.

Der Abhol- und Belieferungsgroßhandel Transgourmet Deutschland mit Sitz in Riedstadt ist Full-Service-Spezialist für die Versorgung von Großverbrauchern in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung und bereits langjähriger PAYONE-Kunde im technischen Netzbetrieb (Zahlungssystem girocard), Abwicklung des OLV-Lastschriftverfahrens sowie in der Bereitstellung stationärer wie mobiler Terminals.

Seit dem 1. Januar 2022 werden diese Dienstleistungen um die Akzeptanz und Abwicklung des Debit- und Kreditkartenacquirings ergänzt. Damit werden alle bargeldlosen Zahlungsdienstleistungen in den deutschlandweit 38 Selgros Cash & Carry-Märkten vollumfänglich von PAYONE verantwortet.

In den Abholgroßmärkten können Kunden bequem mit Mastercard, Visa, Maestro, V PAY sowie girocard ihre Einkäufe bezahlen.

Charlotte Brandau, Leiterin Medienstelle von Transgourmet Deutschland, kommentiert: "Unsere Großhandelskunden erhalten in unseren Selgros Cash & Carry-Märkten ein Vollsortiment von Lebensmitteln, Ge- und Verbrauchsgütern sowie Betriebsausstattungen direkt aus einer Hand. Wir freuen uns, ab sofort das komplette Payment-Leistungsangebot von PAYONE zu nutzen und unsere Partnerschaft damit zu erweitern."

"Wir begleiten Transgourmet bereits seit über einem Jahrzehnt und sind stolz darauf, dass wir unsere gute Kundenbeziehung erfolgreich ausbauen konnten. Zukünftig werden wir Transgourmet nun ganzheitlich mit unseren Payment-Services unterstützen", ergänzt Björn Hoffmeyer, CCO von PAYONE.

Über PAYONE

PAYONE ist ein führender Payment-Anbieter in Deutschland und Österreich. Im stationären Handel, mobil oder online - PAYONE hilft Händlern und Dienstleistern bei den Herausforderungen rund um das bargeldlose Bezahlen. Als Full Service-Zahlungsdienstleister sorgt PAYONE für digitale Bezahlprozesse, die schnell, einfach und zuverlässig funktionieren. PAYONE entwickelt individuelle Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen nach höchsten Sicherheitsstandards.

Die zukunftsweisenden Omnichannel-Konzepte aus dem Hause PAYONE helfen Händlern dabei, ihren Kunden kanalübergreifende Einkaufserlebnisse zu bieten. Dabei verfolgt PAYONE das Ziel, integriertes Payment über alle Touchpoints hinweg zu ermöglichen. PAYONE verarbeitet für über 260.000 Kunden mehr als 3,8 Milliarden Transaktionen pro Jahr. Darüber hinaus hält das Unternehmen mit seinen über 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an sechs Standorten zahlreiche Mehrwert-Services bereit, die weit über das klassische Payment-Geschäft hinausgehen. PAYONE ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Worldline und der DSV-Gruppe. PAYONE arbeitet europaweit für namhafte globale Marken ebenso wie für kleine und mittelgroße Unternehmen. Dazu zählen beispielsweise die Deutsche Bahn, Rossmann, PUMA, home24 und Sansibar.

www.payone.com

Über Transgourmet Deutschland

Unter der Dachmarke "Transgourmet Deutschland" sind die Spezialisten "Transgourmet" für den Belieferungsgroßhandel und "Selgros Cash & Carry" für den Abholgroßhandel vertreten. Hinzu kommen weitere spezialisierte Unternehmen mit einem breiten Leistungsangebot für die Kunden. In Deutschland ist Transgourmet Marktführer im Belieferungsgroßhandel für Kunden aus Gastronomie, Hotellerie, Betriebsverpflegung, sozialen Einrichtungen, Einzelhandel und weiteren Gewerben. Sitz des Unternehmens ist im hessischen Riedstadt.

www.transgourmet.de

Über Worldline

Worldline [Euronext: WLN] ist ein globaler Marktführer im Zahlungsverkehr und der Technologiepartner der Wahl für Händler, Banken und Acquirer. Mit über 20'000 Mitarbeitenden in mehr als 50 Ländern bietet Worldline nachhaltige, vertrauenswürdige und sichere Lösungen und unterstützt damit seine Kunden aus aller Welt in ihrem Wachstum. Zu den von Worldline angebotenen Dienstleistungen zählen das nationale und internationale Commercial Acquiring sowohl für den stationären Handel als auch im Online-Geschäft, die hochsichere Abwicklung von Zahlungstransaktionen sowie vielfältige digitale Dienstleistungen. Im Jahr 2021 erzielte Worldline einen Pro-forma-Umsatz von knapp 4 Milliarden Euro.

www.worldline.com

