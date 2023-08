Berlin (ots) - Am Donnerstag, den 27. Juli ab 19 Uhr stellt Özge Inan in der Rosa-Luxemburg-Stiftung ihren ersten Roman vor. "Natürlich kann man hier nicht leben" ist im Piper Verlag erschienen und reflektiert den Widerstand gegen den Militärputsch in der Türkei 1980 in einer Familienerzählung, die bis in die ...

mehr