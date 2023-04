Rosa-Luxemburg-Stiftung

Alexis Tsipras zu Gast bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Gespräch mit Alexis Tsipras und Prof. Dr. Tsomou am 20.4, 19 Uhr, Straße der Pariser Kommune 8A, Berlin

Alexis Tsipras, ehemaliger Ministerpräsident von Griechenland und Parteivorsitzender von Syriza ist zu Gast in Deutschland. Am 20. April diskutiert der Spitzenkandidat seiner Partei für die kommenden Wahlen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit der griechischen Kulturwissenschaftlerin und Kuratorin am Berliner Theater HAU, Prof. Dr. Margarita Tsomou über die Probleme im Land und die Chancen für eine linke Regierungsbildung.

Das verheerende Zugunglück in der Nacht zum 1. März prägt die öffentliche Debatte vor den Wahlen in Griechenland am 21. Mai. Das marode Bahnsystem offenbart eine jahrzehntelange Sparpolitik im Verkehrssektor und in vielen weiteren Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die Folgen der Privatisierungen, die wiederkehrenden katastrophalen Waldbrände und die Konflikte um Löhne und Gehälter, aber auch der desolate Zustand der Bildungsinstitutionen und des Gesundheitssystems sind für die gesamte Bevölkerung spürbar. Die rechte Regierung Mitsotakis steht darüber hinaus wegen eines Abhörskandals mit der Spionagesoftware "Predator" und den inhumanen Umgang mit Geflüchteten in der Kritik.

Das Gespräch findet statt im Saal der Rosa-Luxemburg-Stiftung in der Straße der Pariser Kommune 8A, 10243 Berlin. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kürze auf www.rosalux.de.

