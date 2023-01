Rosa-Luxemburg-Stiftung

Aktuelle Studie "Linke Kommunikation in Podcasts"

Analyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung über progressive Audio-Kommunikation jetzt online

Podcasts boomen. In Deutschland rezipieren über 20 Millionen Menschen Podcasts. Die politische Kommunikation verändert sich durch das Medium, immer mehr Politiker*innen und politische Influencer*innen nutzen dies. Welche Akteur*innen und Inhalte spielen dabei eine Rolle? Wie unterscheiden sich die Angebote im Hinblick auf Präsentation, Verbreitung und Finanzierung? Schaffen sie Gelegenheit zu Interaktion und Anschlusskommunikation? Was lässt sich von Beispielen lernen und wo gibt es Leerstellen?

Die Autor*innen Nele Heise und Erik Meyer sind diesen Fragen im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung nachgegangen. In der aktuellen Studie "Linke Kommunikation in Podcasts" zeigen sie die Renaissance des Mediums auf und liefern eine fundierte Darstellung der politischen Relevanz des Podcastings für die Meinungsbildung. Sie beschreiben die Dynamiken der Plattformisierung und analysieren Trends sowie Erfolgskriterien. Sie beleuchten die Landschaft progressiver Podcasts in Deutschland und analysieren insgesamt 22 Podcasts von ihnen. Zudem bieten sie Schlussfolgerungen, was Podcasts erfolgreich macht und geben einen Ausblick für linke Podcastkultur und politische Bildung.

Nele Heise ist freie Referentin, Medienforscherin und wissenschaftliche Beraterin ( www.neleheise.de).

Erik Meyer ist Politikwissenschaftler und Autor des Bands "Zwischen Partizipation und Plattformisierung. Politische Kommunikation in der digitalen Gesellschaft" (Campus Verlag 2019; vgl. www.memorama.de).

