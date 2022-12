Rosa-Luxemburg-Stiftung

"Wege aus dem Lehrkräftemangel"

Einladung zur Pressekonferenz am 19. Dezember 2022, 11 Uhr

Vorstellung (in Berlin und digital) einer Expertise von Mark Rackles mit Helmut Holter

Der Mangel an Lehrkräften ist kein neues oder überraschendes Problem. Noch nie - so die übereinstimmende Auffassung von Bildungswissenschaftler*innen, Bildungspolitiker*innen und der GEW - war der Mangel so groß. Mehr als 80.000 Lehrer*innen werden laut dem emeritierten Professor für Bildungsforschung und -planung Klaus Klemm bis zum Jahr 2030 in Deutschland fehlen. Diese Lücke kann nicht länger mit Quer- und Seiteneinsteiger*innen geschlossen werden.

Um dem bundesweiten Lehrkräftemangel zu begegnen, müssen andere Wege beschritten werden. Diese aufzuzeigen hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Expertise in Auftrag gegeben. Mark Rackles schlägt in seiner Publikation "Wege aus dem Lehrkräftemangel: Zukunftsvertrag Lehrkräftebildung und bundesweite Ausbildungsoffensive 2023/24" vor, einen Staatsvertrag zur Lehrkräfteausbildung abzuschließen, der einen rechtlichen und politischen Rahmen für eine Stärkung der Zusammenarbeit in der Lehrkräftebildung im Rahmen der föderalen Zuständigkeit der Bundesländer setzt. Darüber hinaus empfiehlt Rackles eine Ausbildungsoffensive in der Lehrkräfteausbildung unter stärkerer Einbindung des Bundes.

Mark Rackles war bis 2019 Staatssekretär für Bildung, Jugend und Wissenschaft in Berlin. Heute ist er Fellow am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) mit dem Schwerpunkt Steuerungsfragen in der Bildungspolitik und Bildungsungleichheiten.

Helmut Holter ist seit 2017 Minister für Bildung, Jugend und Sport im Freistaat Thüringen und seit 2018 Präsident der Kulturministerkonferenz. Er verfasste das Vorwort zur Broschüre.

Katrin Schaefgen ist Referentin für Bildungspolitik der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ordnet das Thema in den Arbeitskontext der Stiftung ein.

Die Publikation finden Sie ab Montag, den 19. Dezember um 11 Uhr hier.

