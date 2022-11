Rosa-Luxemburg-Stiftung

Midterm Elections in den USA - Stefan Liebich in Austin/Texas

Gespräche und Interviews von vor Ort möglich

Berlin (ots)

Am 8. November 2022 finden in den USA die Zwischenwahlen, die sogenannten Midterm Elections, statt. In der Texanischen Hauptstadt Austin wird diese aller Voraussicht nach der demokratische Sozialist Greg Casar für sich entscheiden können.

Stefan Liebich, Fellow der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist in diesem Jahr sechs Monate in Nordamerika unterwegs. Gerade beobachtet er die Lage im Land vor den Midterm Elections. Vom 7. bis zum 9. November wird er den Wahlkampf, dessen Endspurt und das Wahlergebnis von Austin aus kommentieren und steht Ihnen für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Liebich ist ehemaliger Außenpolitiker der Linken und war von 2010 bis 2021 stellvertretender Vorsitzender der Parlamentariergruppe USA des Bundestages.

Ihren Gesprächswunsch richten Sie gern direkt an stefan.liebich@rosalux.org.

Original-Content von: Rosa-Luxemburg-Stiftung, übermittelt durch news aktuell