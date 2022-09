Rosa-Luxemburg-Stiftung

Nachhilfe für Uli Hoeneß

Migrant workers aus Katar berichten über Arbeitsbedingungen beim Bau der WM- Stadien

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) lädt Uli Hoeneß herzlich zu ihrer morgigen (27. September) Veranstaltung in München ein. Auf dieser erhält er Informationen aus erster Hand über die Arbeitsbedingungen beim Bau der WM-Stadien und die Arbeitsrechtssituation in Katar. Vier Gäste aus Nepal und Kenia berichten von ihren Erfahrungen auf den Baustellen für die Fußballweltmeisterschaft 2022 und von ihrem Einsatz für menschenwürdige Arbeitsbedingungen für migrantische Arbeiter*innen in Katar.

Wie wirksam sind die Arbeitsrechtsreformen, die Katar angestoßen hat? Welche Probleme bleiben für gewerkschaftliche und informelle Organisierung von Arbeiter*innen bestehen? Welche Forderungen wollen wir an FIFA und DFB für künftige Standortvergaben von Fußballweltmeisterschaften richten? Wie können wir solidarisch mit den Arbeiter*innen in Katar sein? Diese Fragen diskutieren wir mit unseren Gästen aus Gewerkschaften, Politik und migrantischer Selbstorganisation (dt-engl simultanübersetzt).

Unsere Gäste sind:

Krishna Shrestha , Vertreter des nepalesischen Migrant Workers Network in Katar

, Vertreter des nepalesischen Migrant Workers Network in Katar Jeevan Taramu , Berater Zweigstelle General Federation of Nepalese Trade Unions ( GEFONT )in Katar

, Berater Zweigstelle General Federation of Nepalese Trade Unions ( GEFONT )in Katar Malcolm Bidali, ehemaliger migrantischer Arbeiter in Katar und Mitgründer von Migrant Defenders, Kenia

Moderation: Christoph Ruf, Sportjournalist

Erstmalig aufgegriffen wurde das Thema "Arbeitsbedingungen in Katar" von der "Vereinigung aktiver Bayern Fans - Club Nr. 12". Die Bayern-Fans übten Kritik an dem jährlich stattfindenden Winter-Trainingslager des FC Bayern München in Katar und wiesen auf die Ausbeutung von Gastarbeiter und massive Menschenrechtsverletzungen hin. Weitere Infos dazu in dem Kapitel "Die Kraft des Dialogs" in der Broschüre "Foulspiel mit System".

Über ihre vielfältigen politischen Aktionen im und außerhalb des Stadions wird ein Bayern-Fan des Club Nr. 12 in einem Rückblick berichten.

Die Veranstaltung findet statt: 27. September 2022, 19 bis 21 Uhr, im Bellevue di Monaco, Müllerstraße 2, 80469 München

Veranstalter ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Kooperation mit dem Kurt-Eisner-Verein, dem Club Nr. 12, dem Bayerischen Flüchtlingsrat und dem Bellevue di monaco.

Ob Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften: Sportgroßveranstaltungen kommen zunehmend in die Kritik, da mit ihnen nicht nur massive Umweltverschmutzung und Ressourcenverbrauch, sondern auch Ausbeutung, Vertreibung und Unterdrückung einhergehen.

Materialien und weitere Informationen dazu unter www.rosalux.de/fairplay

