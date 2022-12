MYPEGASUS GmbH

HDA Wirksamkeitsstudie 2022: Bestnoten für die Arbeit von MYPEGASUS Transfergesellschaften

Studenten der Hochschule Darmstadt (HDA) haben unter Leitung von Prof. Gernot Mühge in einer bundesweiten Studie die Zufriedenheit und Erfahrungen von Teilnehmer*innen in Transfergesellschaften untersucht. Dazu wurden umfangreiche Feedbacks von mehr als 200 Transferbeschäftigten aus den Jahren 2021/22 ausgewertet. Die Transferbeschäftigten stammten aus bundesweit 9 verschiedenen Transferprojekten.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Die Leistung der Transfergesellschaft wird im Hinblick auf verbesserte Chancen auf dem Arbeitsmarkt als sehr positiv bewertet

Das Angebot der Transfergesellschaft wird bei der Arbeitssuche als sinnvoller erachtet als die Angebote der Agentur für Arbeit

Durchschnittlich erhielt jeder Befragte in den ersten sechs Wochen mindestens 4 Beratungsgespräche

Über 90% der Befragten hatte am Ende der Transfergesellschaft eine neue Perspektive. (65% in Arbeit, 11% in Rente, 15% Existenzgründung, Anschlussqualifikation und andere)

Hauptursache für Arbeitslosigkeit nach der Transfergesellschaft ist das Lebensalter (50+), das Qualifikationsniveau oder die tatsächliche Qualifikation (die aktuell nicht nachgefragt wird)

Der Großteil der Befragten ist mit der Leistung sehr zufrieden und würde die Transfergesellschaft weiterempfehlen (über 80%)

Die Zufriedenheit ist unabhängig vom arbeitsmarktlichen Status nach der Transfergesellschaft (!)

Nahezu alle Befragten würden sich erneut für die TG entscheiden (98,4%)

Zur Studie

Zentraler Forschungsgegenstand der Studie war die Frage "Wie zufrieden sind Sie mit der Beratungsqualität der Transfergesellschaft?" Die Daten wurden mit semi-strukturierten Interviews sowie eines speziell entworfenen Fragebogens erhoben und mit Methoden der deskriptiven Statistik ausgewertet. Die Mehrheit der Befragten hatte einen mittleren Schulabschluss (Realschule) und eine Berufsausbildung. Die Teilnehmenden waren durchschnittlich 50 Jahre alt. 24% davon waren weiblich, 76% männlich und 1% divers.

Ehemalige Arbeitsbereiche der Teilnehmenden waren:

Produktion (28%)

Produktentwicklung (19%)

Vertrieb (7%)

Wartung/Instandhaltung (5%)

Einkauf (2%)

Marketing & Buchhaltung (1%)

Beratung

Die Situation vor Übertritt in die Transfergesellschaft war geprägt durch Sorge. Gegenüber der Transfergesellschaft war allerdings eine allgemein positive Einstellung erkennbar. Der Großteil der Befragten empfand die Beratung durch die Transfergesellschaft als sehr wichtige Hilfe (88,3%). 91,5% bewerteten es darüber hinaus als sehr positiv, mit dem Berater neben dem Bewerbungsprozess auch über andere Themen (z.B. private Sorgen und Nöte) sprechen zu können. Die Zufriedenheitswerte mit dem persönlichen Berater sind außerordentlich hoch.

Arbeit der Transfergesellschaft

Die Befragten lobten zudem die inhaltliche Arbeit der Transfergesellschaft. 75,4% hatten ein Bewerbungstraining absolviert. 66,2% an einer Qualifizierung teilgenommen. 13,6% absolvierten ein betriebliches Praktikum. 96,1% der Befragten gaben an, dass die Qualifizierungen eine hohe inhaltliche Qualität hatten. 98,6% empfanden die Kursleitung als sehr kompetent. Für 82,5% der Befragten führten die Aktivitäten zu einer deutlichen Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt.

Transfergesellschaft Erfahrungen & Fazit

Die Teilnehmer*innen sind sehr zufrieden mit der Arbeit der MYPEGASUS Transferträger und empfinden deren Angebot als hilfreich.

Zur HDA

Prof. Gernot Mühge gilt als anerkannter Arbeitsmarktexperte. Er studierte an der Ruhr-Universität Bochum Sozialwissenschaften und promovierte 2018 mit der Dissertation: "Mikropolitik in der Personalvermittlung im internen Arbeitsmarkt". Seit Oktober 2019 ist er Professor für Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Arbeitsbeziehungen und Diversität an der Hochschule Darmstadt. Die Hochschule Darmstadt (University of Applied Sciences) ist eine 1971 als Fachhochschule Darmstadt gegründete Hochschule. Sie ist eine der größten praxisorientierten staatlichen Hochschulen in Hessen und unter den zehn größten Fachhochschulen/Universities of Applied Sciences in Deutschland.

