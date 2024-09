PIZ Heer

Exzellenz und Einmaligkeit - Die Luftlandebrigade des Deutschen Heeres präsentiert sich dem Bundesminister der Verteidigung

Saarlouis, den 10. September 2024 (ots)

Der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, macht sich am 17. September 2024 persönlich ein Bild von der die Leistungsfähigkeit der Soldatinnen und Soldaten der Luftlandebrigade 1 (LLBrig 1) in Saarlouis.

Die Luftlandebrigade 1 ist die einzige Luftlandebrigade des Deutschen Heeres und Kern der nationalen strategischen Reserve. Sie ist die am schnellsten verfügbare Brigade der Bundeswehr für krisenhafte Entwicklungen im Ausland. Militärische Evakuierungsoperationen und bewaffnete Rückführungen von militärischem und zivilem Personal gehören zu ihrem Portfolio. Die Brigade hält Kräfte für humanitäre Einsätze nach Naturkatastrophen, für Stabilisierungsoperationen oder Operationen hoher Intensität im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung bereit. Zusätzlich unterstützen speziell ausgebildete Soldatinnen und Soldaten mit Erweiterter Grundbefähigung auch den Einsatzverbund der Spezialkräfte Fallschirmjäger kämpfen nach den Grundsätzen der Infanterie und stellen den Kern der Spezialisierten Kräfte. Es ist ihnen aufgrund der Bewaffnung und Ausrüstung möglich, für eine bestimmte Zeit ohne Unterstützung durch andere Truppen, den infanteristischen Kampf zu führen. Die Angehörigen der Brigade sind in der Lage innerhalb kürzester Zeit mit ihrer gesamten Ausrüstung und ihren Fahrzeugen in weltweiten Krisengebieten verlegt werden.

Die Luftlandebrigade 1 umfasst etwa 4.500 Soldatinnen und Soldaten und vereint an insgesamt sechs Standorten sämtliche Fallschirmjäger- und Luftlandetruppenteile der Bundeswehr. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben sind ihr zwei Regimenter unterstellt: das Fallschirmjägerregiment 26 aus Zweibrücken und Merzig (Rheinland-Pfalz bzw. Saarland) und das Fallschirmjägerregiment 31 aus Seedorf und Oldenburg in Niedersachsen. Zusätzlich gehören fünf selbstständige Kompanien, auch bekannt als Brigadeeinheiten, zur Brigade. Die Gliederung der Brigade wird durch eine Betreuungsstelle für Zivilberufliche Aus- und Weiterbildung (ZAW) abgerundet.

In den militärischen Evakuierungsoperationen im August 2021 in Kabul und im April 2023 in Khartum bewies die Brigade die schnelle weltweite Einsatzbereitschaft ihrer Kräfte.

Nach der Begrüßung durch den Kommandeur Brigadegeneral Andreas Steinhaus wird sich der Minister an mehreren statischen und dynamischen Stationen persönlich ein Bild von der Leistungsfähigkeit der Soldatinnen und Soldaten der Luftlandebrigade 1 machen. Im Mittelpunkt seines Besuches stehen vor allem Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten. Begleitet wird der Bundesminister der Verteidigung von der Ministerpräsidentin des Saarlandes Anke Rehlinger.

Medienvertretende sind herzlich eingeladen, den Truppenbesuch zu begleiten. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Donnerstag, den 12. September 2024, 12 Uhr, mit beiliegendem Formular bei der Pressestelle der Luftlandebrigade 1.

Termin: Dienstag, 17. September 2024, ab 11 Uhr

Adresse: Graf-Werder-Kaserne, Wallerfangerstr. 31, 66740 Saarlouis

Ablauf:

bis 11 Uhr Eintreffen Medienvertretende

11:15 Uhr Einweisung in das Presseprogramm (inkl. Überprüfung der mitgeführten Technik)

12:20 Uhr Beginn des Presseprogramms/ Eintreffen des Bundesministers der Verteidigung, Begrüßung durch den Kommandeur LLBrig 1, Brigadegeneral Andreas Steinhaus

12:25 Uhr Führungsgespräch mit Kommandeur LLBrig 1 (Bildpunkt zu Gesprächsbeginn)

12:45 Uhr Praktischer Anteil mit Darstellungen von Verlegefähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit und Führungsfähigkeit der LLBrig 1

14:05 Uhr Statement Bundesminister der Verteidigung und der Ministerpräsidentin des Saarlandes

14:40 Uhr Gesprächsrunde mit Soldatinnen und Soldaten (Impuls zu Beginn presseöffentlich)

danach Ende des Presseprogramms/Pressearbeitszeit

Hinweise für die Medien:

Ohne vorherige Akkreditierung ist kein Zugang zur Veranstaltung möglich.

Eine Anmeldung/Akkreditierung bedeutetet keine Zusage.

Wir bestätigen Ihnen die Teilnahme.

Eine Nachakkreditierung ist nicht möglich.

Dem Wetter angepasste Kleidung und festes Schuhwerk werden empfohlen.

