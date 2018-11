100-Kilometer-Marsch durch die Schweiz - die deutsche Mannschaft siegt

Ein Beleg der Mühe: die Medaille für den 100 Kilometer Leistungsmarsch Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/127975 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Presse- und Informationszentrum des Heeres/privat" Bild-Infos Download

Kaiserstuhl/Schweiz (ots) - Drei Soldaten der Unteroffizierschule des Heeres haben sich vor Kurzem beim 100-Kilometer-Marsch in der Schweiz bewährt. Die deutschen Teilnehmer folgten einer Einladung der Berufsunteroffizierschule der Armee und vertraten ihre Dienststelle bei diesem Marsch auf hervorragende Weise.

Es ist neun Uhr morgens, nur Vogelgezwitscher ist zu hören, und Nebelschwaden ziehen über die Wiese in der Schweizer Gemeinde Kaiserstuhl. 35 Soldaten sind angetreten. Sie alle haben ein Ziel vor Augen - den Ort Romanshorn auf der Schweizer Seite des Bodensees. Die Herausforderung dabei: Es sind 100 Kilometer bis dorthin, und sie haben 24 Stunden Zeit. Und das alles zu Fuß. Diese besondere körperliche Leistung wird von allen angehenden Berufsoffizieren und -unteroffizieren der Schweizer Armee abverlangt und bildet den Abschluss der Ausbildung zum Profi - die Bezeichnung eines Berufssoldaten in der Schweiz. Der Marsch wird in dieser Form seit 1926 jährlich durchgeführt.

