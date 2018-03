Hamburg (ots) - Seit 1. Januar 2018 ist Wettanbieter BET90 (www.bet90.com) neuer Hauptsponsor des größten brasilianischen Fußballverbandes Federação Paulista de Futebol (FPF). Neben der Präsenz in den Stadien der FPF-Clubs beinhaltet die Zusammenarbeit auch garantierte Werbeauftritte in den Digitalmedien des Landes.

Die Vereinbarung zwischen BET90 und der FPF gilt für die fünf wichtigsten Wettbewerbe des Verbandes: Copa São Paulo Junior, Campeonato Paulista A1, Paulista A2, Paulista A3 und Copa Paulista.

Die Bedeutung der FPF im Vergleich zu anderen Fußballverbänden wird an der Stärke ihrer Mitglieder bzw. Clubs deutlich: Aktuell gehören drei dieser Clubs (Santos, Corinthians und Palmeiras) zu den 32 Teams, die die Copa Libertadores ausspielen. Ein weiterer großer FPF-Club ist Sao Paulo FC.

Insgesamt gehören mehr als 110 Clubs mit über 400.000 aktiven Spielern zur FPF. Der Verband veranstaltet mehr als 1.000 Spiele pro Jahr. Die fünf oben genannten Wettbewerbe werden allesamt von den größten TV-Sendern des Landes übertragen und garantieren BET90 nicht nur starke Präsenz im digitalen Bereich sondern auch eine Reichweite von ca 9,3 Millionen Fernsehzuschauern.

Über BET90

BET90 wurde 2010 in Malta gegründet, Die Gründer von BET90 verfügen über langjährige Wettexpertise und innovative Ideen - bereits 2005 entwickelten sie mit dem Konzept der Livewette 0:0 ein völlig neuartiges Format, das heute fester Bestandteil jedes Wettanbieters ist. Mit einem klaren Fokus auf Fußball und die beliebtesten Wettarten stieg BET90 in den Markt ein. Inzwischen hat sich BET90 zum Komplettanbieter für Sportwetten entwickelt. BET90 ist Sponsor der Handballer des THW Kiel und Sportwettenpartner des 1. FC Köln. www.bet90.com.

Pressekontakt:

BET90 Pressebüro Deutschland

c/o Gamblers First

Christian Prechtl

Am Fuchsberg 18A

21075 Hamburg, GERMANY

Tel. + 49 177 2828111

Mail: christian@gamblersfirst.com

Web: www.gamblersfirst.com

Original-Content von: BET90, übermittelt durch news aktuell