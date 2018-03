Nervenaufreibend spannend - FOX zeigt im Mai die israelische Serie "False Flag"

"False Flag" ab 28. Mai 2018, immer montags um 21.00 Uhr in Doppelfolgen auf FOX. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/127888 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/FOX/Keshet Broadcasting/Tender Prod" Bild-Infos Download

München (ots) - Deutschlandpremiere der achtteiligen Serie am 28. Mai 2018 um 21.00 Uhr auf FOX

- Gewinner des Grand Prize bei der Series Mania 2015 - Immer montags wahlweise im hebräischen Original oder der deutschen Synchronfassung

Israel erwacht eines Morgens und gerät in eine spannende Spionageaffäre, die zu einer beispiellosen internationalen Krise zu werden droht. Was zunächst nach einer Verwechslung aussieht, mündet in einem nervenaufreibenden Thriller. Die mit Preisen ausgezeichnete Drama-Serie stammt aus den Federn von Maria Feldman ("Homeland") und Amit Cohen ("Allegiance"). In den Hauptrollen glänzen u.a. Ishai Golan, Ania Bukstein, Magi Azarzar, Angel Bonanni, Orna Salinger sowie Miki Leon und Igal Naor. FOX präsentiert die Erfolgsserie aus Israel "False Flag" ab 28. Mai, immer montags um 21.00 Uhr in Doppelfolgen.

Über "False Flag"

Völlig überrascht erfahren fünf ganz normale israelische Staatsbürger eines Morgens, dass sie unter Verdacht stehen, den iranischen Verteidigungsminister Farhead Sulimani gewaltsam entführt zu haben. Während ihre Identitäten und Fotos weltweit in den Nachrichten verbreitet werden, finden sie heraus, dass Sulimani bei einem Besuch in Moskau unter Drogen gesetzt und verschleppt wurde. Schockiert beteuern die fünf ihre Unschuld. Selbst ihre eigenen Angehörigen beginnen, ihre Aussagen anzuzweifeln. Ihr Leben gerät außer Kontrolle, während ihr eigenes Land, von dem sie sich Unterstützung erhofft hatten, gegen sie ermittelt.

Sendetermine:

- "False Flag" als deutsche TV-Premiere ab 28. Mai 2018 immer montags um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX - Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Entertain TV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar - Wahlweise im hebräischen Original oder der deutschen Synchronfassung

