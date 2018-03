Lukas Podolski wird für XTiP zum Großwilddompteur

Lukas Podolski beweist im neuen Werbespot, dass bei XTiP jeder Tipp wahr werden kann. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/127852 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/XTiP Sportwetten" Bild-Infos Download

Frankfurt (ots) - Neuer XTiP Werbespot lässt Tipp-Träume wahr werden

Noch nie waren Sportwetten so einfach und haben so viel Spaß gemacht wie mit XTiP und Lukas Podolski. Seit Anfang dieses Jahres ist der Fußball-Weltmeister neuer Markenbotschafter des Sportwettanbieters XTiP, ein Tochterunternehmen der familiengeführten Gauselmann Gruppe. In einer deutschlandweiten Kampagne, die am 1. März startet, ist Lukas Podolski in den XTiP Wettshops, auf Plakaten, Print- und Online-Werbemitteln, Social Media Kanälen sowie im brandneuen TV-Spot zu sehen.

Insbesondere der Werbespot, der auf reichweitenstarken Sendern ausgestrahlt wird, setzt die XTiP Sportwette überaus lässig in Szene: Ein junger Mann hält den Fußball-Tipp seines Kumpels für sehr unwahrscheinlich. Genauso unwahrscheinlich wie die Erscheinung von Lukas Podolski auf einem Elefanten, den dieser auch noch gekonnt rückwärts einparkt. Doch genau das passiert - womit der surreale Auftritt verdeutlicht, dass bei XTiP jeder Tipp wahr werden kann.

"Die Stimmung am Set und mit den Leuten vor Ort war fantastisch. Es hat mir Spaß gemacht. Wenn ich was mache, dann muss ich auch dahinter stehen. So ist es hier! Ein echter Elefant wäre sicher auch super gewesen. Es war aber auch beeindruckend mal zu sehen, welche Tricks die Filmemacher so drauf haben", so Lukas Podolski.

Das Konzept und die Kampagnenidee stammen aus der Feder von Jens Agotz und seiner neu gegründeten Agentur STROBINSKI. Die Filmproduktion lag bei e+p films. Regie führte Tim Löhr. Die anspruchsvolle 3D-Animation übernahm das ebenfalls neu gegründete Studio KAEPTN unter Leitung von Oliver Anlauf. Bereits Anfang Dezember fand das Fotoshooting für die Werbemotive im japanischen Kôbe statt. Diese zeigen Lukas Podolski mal grinsend mit "Daumen hoch"-Pose oder lässig mit einem Fußball - immer begleitet von einem kecken Spruch wie "Mailand oder Madrid. Hauptsache XTiP". Weitere Highlights mit Lukas Podolski werden während der Weltmeisterschaft gesetzt.

"Wir wollen jeden Fußball-Fan in Deutschland mit unserer Kampagne erreichen und für unser Produkt begeistern. Mit keinem anderen als Lukas Podolski hätte XTiP die Kampagne so authentisch umsetzen können", erklärt Mathias Dahms, Geschäftsführer bei XTiP. "In unserem Spot transportiert er auf ehrliche und unterhaltsame Weise eine lustige Story und verpackt sie in eine klare Botschaft: So einfach ist das - bei XTiP kann jeder Tipp wahr werden!"

Sehen Sie hier den neuen XTiP Spot: https://youtu.be/qHODEwLft8Q

