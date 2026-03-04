Verband Wohneigentum e.V.

Der gemeinnützige Verband Wohneigentum lädt Hausbesitzer*innen zur Online-Infowoche vom 9. bis 13. März 2026 ein

Die kostenlose "Woche des Wohneigentums" ist offen auch für Nicht-Mitglieder

Bonn / Berlin (ots)

Wie lässt sich Sonnenstrom wirtschaftlich nutzen? Welche technischen Assistenz-Möglichkeiten bietet das Smart Home, wie funktioniert und was kostet das? Worauf kommt es bei der Erstellung von Vollmachten und Patientenverfügungen an? Und was ist wichtig aus der Sicht von Frauen, die Wohneigentum besitzen, erben oder kaufen wollen.

Antworten auf diese und andere Fragen bietet die Online-Infowoche des gemeinnützigen Verbands Wohneigentum. Die Teilnahme an der "Woche des Wohneigentums" ist kostenlos und offen für alle / Information und Anmeldung

Themen und Termine

Montag, 9. März, 18 Uhr: Energie-Eigenversorgung 2.0.

Die PV-Anlage auf dem eigenen Dach als Antwort auf steigende Strompreise und Beitrag zur Energiewende. Wie kann Sonnenstrom wirtschaftlich und effizient genutzt werden? Der Vortrag vermittelt grundlegende Informationen und zeigt persönliche Wege in Richtung Energiewende. Auch Windkraft, flexible Module, und Wärmepumpen sind Thema

Dienstag, 10. März, 18 Uhr: Smart Home und aktuelle Assistenzfunktionen

Was verbirgt sich hinter dem Begriff Smart Home und welche technischen Möglichkeiten stehen heute zur Verfügung? Ein verständlicher Überblick über aktuelle Assistenzfunktionen, deren praktischen Nutzen und die Kosten. Wie kann intelligente Haustechnik dazu beitragen, Selbstständigkeit und Sicherheit zu erhöhen - auch im Alter?

Donnerstag, 12. März, 18 Uhr: Vollmachten und Patientenverfügung

Ein schwerer Unfall, Altersschwäche oder ein plötzlicher Schlaganfall: In kürzester Zeit kann eine Situation entstehen, in der ein Mensch hilflos ist und keine eigenständigen Entscheidungen mehr treffen kann. Vollmachten und Verfügungen können Klarheit für Angehörige schaffen. Worauf kommt es bei der Erstellung an und wie lassen sich persönliche Wünsche verbindlich festhalten?

Freitag, 13. März, 18 Uhr: Frauen und Wohneigentum

Was sollten Paare über Immobilienbesitz wissen, wie sichert man sich innerhalb der Ehe richtig ab? Das Seminar richtet sich insbesondere an Frauen, die Wohneigentum besitzen, kaufen wollen und/oder erben. Bei Immobilien geltend klare gesetzliche Regelungen. Wie wirkt sich Wohneigentum in der Ehe aus? Wer besitzt was im Grundbuch? Wer haftet für den Kredit - auch im Falle einer Trennung?

Der Verband Wohneigentum ist mit rund 310.000 Mitgliedsfamilien in 16 Landesverbänden der bundesweit größte gemeinnützige Verbraucherschutzverband für selbstnutzende Wohneigentümer und -eigentümerinnen. Er unterstützt Menschen bei Erwerb und Erhalt von familienfreundlichem, bezahlbarem und zukunftsfesten Wohnraum. Sitz des Verbands ist Bonn, er hat eine Niederlassung in Berlin.

www.verband-wohneigentum.de

