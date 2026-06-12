Die Heilsarmee in Deutschland

Kein Schnaps in der Quengelzone

Zum Auftakt der bundesweiten Aktionswoche Alkohol fordert die Heilsarmee mehr Schutz für suchtkranke Menschen

Köln (ots)

Wer im Supermarkt bezahlen will, wirft den Blick zwangsläufig auf die sogenannte Quengelzone an der Kasse: Vielleicht noch ein Kaugummi, einen Schokoriegel - oder ein Fläschchen Korn oder Magenbitter? Das Angebot ist nicht nur für Eltern mit Kindern ein Problem. Auch für suchtkranke Menschen wird das Warten vor der Supermarktkasse zur Tortur. "Die kleinen Flaschen mit den hochprozentigen Spirituosen richten sich vor allem an Alkoholiker", sagt Michael Lenger, einer der Leiter des PARK-IN, einer Suchtberatung der Heilsarmee in Hamburg. Kranke Menschen würden hier beim täglichen Einkauf in Versuchung geführt.

Zum Auftakt der bundesweiten Aktionswoche Alkohol, die vom 13. bis zum 21. Juni stattfindet, fordert die Heilsarmee den Lebensmitteleinzelhandel auf, alkoholkranke Menschen besser zu schützen. Die Quengelzonen an den Kassen bringen für die Supermarktbetreiber hohe Margen. Etwa 5 bis 7 Prozent des gesamten Supermarktumsatzes werden nach Branchenschätzungen auf etwa 1 Prozent der Fläche generiert. Für viele Händler ist sie deshalb eine der rentabelsten Flächen im gesamten Markt.

Das PARK-IN der Heilsarmee in Hamburg-Billstedt ist eine niedrigschwellige Kontakt- und Suchtberatungsstelle für suchtmittelabhängige und suchtgefährdete Menschen sowie deren Angehörige. Der Name leitet sich auch von der Lage ab: Die barrierefreien Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss eines Parkhauses.

Die Heilsarmee, eine evangelische Freikirche mit einem starken diakonischen Anspruch, bietet in verschiedenen Städten besondere Unterstützung für suchtkranke und wohnungslose Menschen an, zum Beispiel in Hamburg, Berlin, Köln, Kassel und Nürnberg.

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