Bayernpartei

Bayernpartei: Steuerbefreiung von Renten jetzt!

München (ots)

Nach Auskunft des Finanzministeriums ist die Steuerbelastung bei Renten deutlich gestiegen. So muss jemand, der 2021 in Rente geht und etwa 1.500 Euro Rente bezieht, das Vierfache an Steuern zahlen als noch von vor 10 Jahren.

Grund ist die schrittweise Umstellung von einer Steuerbelastung der Beiträge zur Versteuerung von Leistungen. Allerdings mahnt sogar der Bundesfinanzhof an, dass das für Viele zu einer unzulässigen Doppelbesteuerung führt.

Nach Ansicht der Bayernpartei müsste die Alterssicherung hierzulande gründlich reformiert werden, gerade vor dem Hintergrund des extrem niedrigen Rentenniveaus im europäischen Vergleich. Ein erster Schritt wäre die komplette Steuerbefreiung von Beiträgen als auch von Renten aus der Gesetzlichen Rentenversicherung. Damit könnte schon für breite Schichten eine enorme Erleichterung erreicht werden.

Der ergänzende Kommentare des Landesvorsitzenden der Bayernpartei, Florian Weber: "Mit welcher Ignoranz die Berliner Politik mittlerweile auf die wachsende Gefahr der Altersarmut reagiert bzw. eben nicht reagiert, ist atemberaubend.

Das beginnt bei der regelmäßigen "Plünderung" der Rentenkassen für irgendwelche Dinge, die mit Alterssicherung nichts zu tun haben, wie etwa der "Wiedervereinigung". Und hört mit der Tolerierung der extrem schädlichen Nullzinspolitik, die für immer mehr ergänzendes Sparen unmöglich bzw. unrentabel macht, noch lange nicht auf. Die derzeitige Rentenpolitik ist eine einzige Schande. Immer mehr Menschen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, müssen massive Einbußen beim Lebensstandard hinnehmen. Das ist eines reichen Landes unwürdig"

Original-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell