TIVELA launcht 3D Fußball Arena / Innovation: Die erste digitale 3D Vermarktungsarena / Ab sofort für alle Fußballfans in der TIVELA App verfügbar

Leipzig (ots)

TIVELA bewegt. Mit der ersten digitalen 3D Arena reagiert TIVELA auf die hohe Nachfrage von Werbekunden, die nach innovativen Vermarktungsideen im Fußballumfeld suchen. Sehr viele Fußballfans warten vor dem Spiel auf die Aufstellung. In der vollautomatisierten 3D Arena, realisiert mit Daten von OPTA, gibt es ab sofort die realtaktischen Aufstellungen zu sehen. Über 25 Formationen werden abgebildet.

"Wir reagieren mit dieser Arena auf unsere User, die intuitiv und schnell die taktischen Ausrichtungen bereits vor dem Spiel wissen wollen. Sehr viele User wetten auch und sind deshalb in einem hohen Maße daran interessiert, wie die Mannschaften realtaktisch aufgestellt sind. Weiterhin reagieren wir auf die hohe Nachfrage von Werbekunden, die nach innovativen Vermarktungsideen im Fußballumfeld suchen." so Sven Wenzel, CEO und Gründer bei Tivela, dessen Begeisterung für Fußball in jeder Sekunde fühlbar und sichtbar ist.

Schon jetzt werden Spielereignisse wie Tore, Eigentore, Gelbe Karten, Gelb-Rote Karten, Rote Karten und Auswechslungen sichtbar. In den kommenden Updates werden darüber hinaus auch Livestatistiken innovativ sichtbar werden. Die digitale 3D Tivela Arena. http://app.tivela.com

Für Tivela Werbepartner ist die neue digitale 3D Arena ein perfekter Platz für hohe Aufmerksamkeit der User. Wie im Stadion der realen Fußballwelt, können Werbepartner und Interessenten den Platz rund um die 3D Arena buchen. Bei TIVELA kennt man die Sprache und Bedürfnisse der Fans: Aufstellung ansehen. Aufstellung nahezu fühlen. Emotional mittendrin in der Arena sein.

Die erste digitale 3D Vermarktungsarena. Weltweit einzigartig und neu. Ab sofort für alle Fußballfans in der TIVELA App verfügbar. http://app.tivela.com

Tivela verbindet Sportler mit ihren Fans. Lifestyle. Sport. E Commerce. Die Sportslifestyle World.

Kontakt, Interviews, Details: Sven Wenzel, Geschäftsführer Email Direktkontakt: sven.wenzel@tivela.com

Interviews, Fotoshooting mit Profis, Bildmaterial Die Gründer Mike Hanke und Sven Wenzel stehen Ihnen gerne für Interviews zur Verfügung.

Für Pressevertreter besteht darüber hinaus die Möglichkeit an Fotoshootings mit den beteiligten Fußballprofis teilzunehmen. Bildmaterial erhalten Sie auf Anfrage (presse@tivela.com)

Bitte vereinbaren Sie Termine über den angefügten Pressekontakt.

Das Fußball- und SportsLifestyleportal TIVELA.com bietet den Fußballfans die Möglichkeit ihren Lieblings-Profispielern rund um die Uhr zu folgen. Die Gründer Mike Hanke, ehemaliger Fußballnationalspieler, und der Unternehmensstratege Sven Wenzel schaffen mit TIVELA.com eine digitalen Arena, in der sich Fans und Profifußballer begegnen können. Jeder Spieler der internationalen TOP Ligen haben ein eigenes Profil, auf dem aktuelle Statistiken sowie die Feeds aller Social Media Kanäle des Profisportlers gebündelt angezeigt werden. Durch Home Stories und Interviews nehmen die Fans am Leben der Profispieler teil. Der Lifestyle der Stars lässt sich über das Portal nachkaufen. Auch die Clubs haben ein eigenes Profil. Schon jetzt können die Merchandising Artikel von Borussia Dortmund und Bayern München auf der Plattform gekauft werden. Empfiehlt ein Spieler ein komplettes Outfit, lässt sich dieses über das Portal mit nur einem Klick in verschiedenen Onlineshops bestellen. So sparen sich die Fans lange Recherchen nach Sneakern, T-Shirts und Caps und die Anmeldeprozesse in diversen Onlineshops entfallen.

Pressekontakt:

Sven Wenzel

TIVELA.com

Grimmelallee 50

99734 Nordhausen

Telefon: +491713502164

E-Mail: presse@tivela.com

