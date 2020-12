GO!Express & Logistics (Deutschland) GmbH

GO! - Preisanpassung von durchschnittlich 4,9 Prozent

Bild-Infos

Download

BonnBonn (ots)

- erhebliche Sicherheits- und Hygienevorkehrungen der Corona-Pandemie - Investitionen in Infrastruktur zur Verbesserung der Kundenservices - steigende Kosten im Personal- und Transportbereich

GO! Express & Logistics erhöht zum 1. Februar 2021 die Standardpreise um durchschnittlich 4,9 Prozent. Damit reagiert der Bonner Express- und Kurierdienstleister auf die notwendigen Schutzmaßnahmen während der Coronapandemie, gestiegene Personal- und Transportkosten und zukunftssichernde Investitionen in die eigene Infrastruktur.

Notwendige Vorkehrungen zu Gesundheit und Sicherheit - stabile Lieferkette

"Als Qualitätsführer im KEP-Markt ist es auch während der Pandemie unser Anspruch, unsere bewährt hohe Qualität zu gewährleisten", betont Ulrich Nolte, Geschäftsführer der GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH. Dies bedeute höchste Sicherheits- und Hygienevorkehrungen zum Schutz der Versender, Empfänger, Kunden, Kuriere und Mitarbeiter - ein höherer Aufwand, der sich erwartungsgemäß auch in den Kosten widerspiegele.

Höhere Individualität - Investitionen in Infrastruktur und Personal

Um auch langfristig den steigenden Kundenanforderungen gerecht zu werden, investiert das Unternehmen vorrangig in die eigene Infrastruktur wie zum Beispiel Standorterweiterungen zur Schaffung größerer Umschlagskapazitäten, den bedarfsgerechten Ausbau des Liniennetzes durch Aufschaltung weiterer Linien-, Direkt- und Kettenverkehre im In- und Ausland sowie in die Gewinnung, Bindung und Entwicklung seines Personals. Im Hinblick auf die Verbesserung der Kundenservices sind Investitionen in die IT-Infrastruktur, zum Beispiel Nahverkehrsoptimierung und Kundenanbindung, notwendig. Ebenso erwartet das Unternehmen steigende Allgemeinkosten der Energieversorger, Versicherungen und zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben.

Über GO! EXPRESS & LOGISTICS

GO! Express & Logistics ist Europas größter konzernunabhängiger Anbieter von Express- und Kurierdienstleistungen. Das weltweit operierende Partnernetzwerk wurde 1984 gegründet und umfasst aktuell über 100 GO! Stationen in Europa. Rund 1.400 Mitarbeiter und 1.200 Kuriere sind täglich im Einsatz und sorgen für den Transport der jährlich mehr als 7,5 Millionen Sendungen.

GO! bietet unter dem Motto "Alles außer_gewöhnlich" ein breites Portfolio an Logistiklösungen: vom regionalen Kuriertransport bis hin zum weltweiten Expressversand. Von Waren, Dokumenten und besonders zeitkritischen Sendungen bis hin zu sensiblen Versandinhalten oder komplexen Logistikanforderungen. Maßgeschneiderte Lösungen für Branchen und vielfältige Value Added Services runden das Portfolio an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr ab.

Mehr unter www.general-overnight.com

Pressekontakt:

Andrea Wagner-Neumann | Senior PR Consultant

Bartenbach AG | An der Fahrt 8 | 55124 Mainz

Telefon: +49 6131 91098-113 | E-Mail: pr@general-overnight.com

Original-Content von: GO!Express & Logistics (Deutschland) GmbH, übermittelt durch news aktuell