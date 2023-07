Animal Rights Watch e.V.

Haltungsform 3: Echt fair für Schweine?

Kirchlinteln / Berlin (ots)

"Echt faire Haltung: Mit unserer Eigenmarke K-Wertschätze setzen wir uns für eine artgerechtere Tierhaltung ein": so wirbt Kaufland für seine 2021 eingeführte Produktreihe, die laut Verpackung "für mehr Tierwohl" stehen soll. In der Realität sieht das allerdings so aus: Schweine waten hier auf hartem Betonspaltenboden zentimeterhoch durch Exkremente oder versuchen vergeblich, in einer hauchdünnen Schicht Strohmehl zu wühlen. Trotz "Außenklima" leiden viele der Tiere unter Husten und entzündeten Augen. Diese Zustände wurden Ende März 2023 in einem niedersächsischen Schweinemastbetrieb der Haltungsform 3 dokumentiert, der für Kaufland produziert. ZDF frontal berichtete gestern Abend exklusiv mit dem Videomaterial von Animal Rights Watch e.V. (ARIWA).

Animal Rights Watch stellt Ihnen kostenlos das Foto- und Filmmaterial zur Verfügung.

ARIWA veröffentlicht Videomaterial aus einem niedersächsischen Schweinemastbetrieb, der nach den Vorgaben der Haltungsform 3 produziert: mit 40 Prozent mehr Platz, Außenklimareizen und Stroheinstreu. Das Fleisch der Tiere wird unter der Kaufland-Eigenmarke "K-Wertschätze" vermarktet.

"Die aktuellen Bilder zeigen, dass sich auch hinter den "besseren" Haltungsstufen nichts weiter als Tierleid verbirgt", sagt Sandra Franz, Pressesprecherin von ARIWA. "Ein paar Zentimeter mehr Platz, etwas Strohmehl und ein wenig Luftaustausch - das ändert nichts Grundlegendes für die Tiere. Wühlen, suhlen, neugierig die Umgebung erkunden, in weichen Nestern schlafen, Freundschaften pflegen: All das, was für Schweine zu einem guten Leben gehört, ist auch unter diesen Bedingungen nicht möglich." Franz ergänzt: "Tierwohl ist ein leerer Marketingbegriff, der Konsument*innen ein gutes Gewissen beim Einkauf bescheren soll. Mit dem Wohlergehen der Tiere oder gar mit Fairness hat er nichts zu tun. Wer es damit ernst meint, sperrt Tiere nicht in Mastanlagen und Schlachthöfe, sondern lässt sie einfach leben und ernährt sich vegan."

Unter folgendem Link finden Sie Screenshots aus der Recherche, die Sie mit dem Quellenhinweis "Animal Rights Watch" im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung verwenden können:

https://www.flickr.com/photos/animalrightswatch/albums/72177720308132596

Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse an dem Video-Material.

Animal Rights Watch e.V. ( ARIWA) ist eine gemeinnützige Tierrechtsorganisation. ARIWA deckt die Zustände in der Tierindustrie auf und fördert eine tierfreundliche, vegane Lebensweise. Bundesweite Bekanntheit erlangte ARIWA durch die Veröffentlichung von Recherchen in Bio-Betrieben und Schweinezuchtanlagen und durch die Ausrichtung der "Vegan Street Days" in Stuttgart und im Ruhrgebiet. Zahlreiche politische TV-Magazine sowie viele Print- und Onlinemedien nutzen regelmäßig von ARIWA zur Verfügung gestelltes Bildmaterial.

