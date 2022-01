sporttotal.tv

Alle Partien des 23 Spieltages der Regionalliga West am Wochenende live auf sporttotal.tv

Köln (ots)

Streaming-Anbieter und Westdeutscher Fußballverband (WDFV) nutzen Bundesligapause zur Übertragung von zehn Partien und Topspielkonferenz gleichzeitig

Regionalliga West hochattraktiv mit Traditionsvereinen wie Rot-Weiss Essen, Alemannia Aachen, Rot-Weiß Oberhausen oder Preußen Münster

Testlauf für die kommende Saison inklusive Topspiel-Konferenz

Topspiel Fortuna Köln vs. Rot-Weiss Essen mit ausführlicher Berichterstattung

Am Samstag, den 29. Januar ab 14.00 Uhr können sich Fußballfans in Nordrhein-Westfalen trotz Bundesligapause auf zehn Live-Partien gleichzeitig freuen: Die Streaming-Plattform sporttotal.tv überträgt alle Partien des Spieltags der Regionalliga West live. Die Spiele werden mit manuellem Kamerasetup aufwändig direkt aus den Stadien produziert und live kommentiert. Das Topspiel Fortuna Köln vs. Rot-Weiss Essen wird zusätzlich mit ausführlicher Berichterstattung und Interviews übertragen. Auch eine Topspiel-Konferenz mit drei ausgewählten Partien wird angeboten. Kurz nach Spielende werden hochwertige Highlight-Clips auf sporttotal.tv frei verfügbar sein.

Bei der Aktion handelt es sich um einen Testlauf für die kommende Saison 2022/2023, in der sporttotal.tv alle Fußballspiele der Regionalliga West exklusiv im Angebot haben wird. Der Streaming-Dienst verschafft der mit Traditionsvereinen gespickten, hochattraktiven Regionalliga West somit eine große Bühne. "Die Regionalliga West ist sportlich unglaublich interessant und mit ihrer perfekten Kombination aus Tradition und Zukunftsorientierung höchst relevant für sporttotal. Der Anspruch der Vereine, Fans und Partner in Bezug auf Bewegtbilder ist in den letzten Jahren enorm angestiegen. Diesem Anspruch wollen wir mit unseren professionellen Produktionen und unserer Plattform gerecht werden", so Peter Lauterbach, CEO von sporttotal.

Die Fans können sich beispielsweise auf den Auftritt des Aufstiegsaspiranten RW Essen beim Verfolger Fortuna Köln, das Duell der Traditionsklubs RW Oberhausen - Alemannia Aachen oder das Heimspiel des Bundesliga-Gründungsmitglieds Preußen Münster gegen Außenseiter FC Wegberg-Beeck freuen.

Manfred Schnieders, Vorsitzender des WDFV-Fußballausschusses: "Wir freuen uns ebenso wie die Fans auf attraktive Spiele in der Regionalliga West. Der Mehrwert für die Vereine, die auch ihre Sponsoren im Bewegtbild präsentieren können, ist durch das Engagement unseres Vertragspartners sporttotal.tv sehr groß. Hier wird eine gute Möglichkeit geschaffen, mit brillanten Bildern Werbung für die Regionalliga zu machen."

Die hochwertigen Inhalte sind über die URL regionalligawest.sporttotal.tv verfügbar und abrufbar. Die meisten der Live-Events stehen hinter einer individuell mit den jeweiligen Heimvereinen vereinbarten Bezahlschranke. Eine von Miriam Sinno moderierte Highlight-Show wird zudem am Sonntag, den 30. Januar um 19:15 Uhr auf dem linearen TV-Sender #dabeiTV bei Magenta TV zu sehen sein.

Die Spiele des 23. Spieltags am 29. Januar (14.00 Uhr) in der Regionalliga West im Überblick:

Fortuna Düsseldorf U 23 - Rot Weiss Ahlen

VfB Homberg - SV Rödinghausen

SC Preußen Münster - FC Wegberg-Beeck

FC Schalke 04 U 23 - Sportfreunde Lotte

SV Lippstadt 08 - Bor. Mönchengladbach U 23

Rot-Weiß Oberhausen - TSV Alemannia Aachen

KFC Uerdingen - 1. FC Köln U 21

Bonner SC - SC Wiedenbrück

Wuppertaler SV - SV Straelen

SC Fortuna Köln - Rot-Weiss Essen

Über sporttotal.tv

Die sporttotal.tv gmbh ist eine einhundertprozentige Tochter der Kölner SPORTTOTAL AG und Anbieter einer der führenden Sport-Streaming und Video-on-Demand-Plattformen Deutschlands: sporttotal.tv. Das Unternehmen stattet Fußballvereine von der vierthöchsten Spielklasse abwärts sowie Sportvereine der Sportarten Volleyball, Hockey, Basketball, Futsal und Eishockey, etc. mit einer speziellen Kameratechnologie aus, die es erlaubt, Spiele in hoher Qualität vollautomatisch zu übertragen. Seit März 2020 betreibt die sporttotal.tv gmbh zusätzlich den TV-Sender #dabeiTV, welcher über Magenta TV (Sendeplatz 18), die Magenta TV-App, den Magenta TV-Stick und auf magentatv.de empfangbar ist.

www.sporttotal.tv

Über #dabeiTV:

#dabeiTV ist ein, von dem Kölner Medienunternehmen sporttotal.tv betriebener, linearer TV-Sender, der bei Magenta TV der Telekom Deutschland GmbH auf Sendeplatz 18 frei empfangbar ist. Geboren und gewachsen aus einer erfolgreichen Testphase während des ersten Lockdowns in der Corona-Krise im März 2020, hat sich der Sender mittlerweile fest in der Magenta TV-Welt etabliert und im ersten Jahr bereits mehr als 100 Millionen Zuschauer begeistert.

Corona ist an unserer Gesellschaft nicht spurlos vorübergegangen und hat vieles verändert. Genau diese Veränderungen transportiert der Sender #dabeiTV und ist dadurch zum Spiegelbild einer neuen Realität geworden. Mit Sendungen, Serien, Reportagen, Dokumentationen, Sport und Talks bieten nicht nur die abwechslungsreichen Sendeschleifen eine große Themenvielfalt und beste Unterhaltung, sondern insbesondere die monatlich wechselnden Top-Events. Der Sender bietet vielfältige Inhalte durch eine Mischung aus Lizenzprogrammen und Eigenproduktionen:

#dabeiTV

zeit für MEHR. zeit für EUCH.

Original-Content von: sporttotal.tv, übermittelt durch news aktuell