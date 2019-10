sporttotal.tv

Hyundai "Amator des Jahres": Mannschaftsbus für den Siegerverein

- Schönstes Tor eines Amateurfußballers im Berliner Olympiastadion ausgezeichnet - Rund 16.000 Nutzer haben bei der finalen Wahl via sporttotal abgestimmt - Amateurspieler Lars Horstinger vom TSV Kropp schoss das Amator des Jahres

Der Schütze des von Hyundai Deutschland zusammen mit sporttotal ausgerichteten Wettbewerbs "Amator des Jahres" steht fest. Die sporttotal-Zuschauer wählten das Tor von Lars Horstinger, der beim TSV Kropp (Oberliga Schleswig-Holstein) spielt, nicht nur zum "Amator des Monats - September 2018", sondern mit 64 Prozent der Stimmen ebenfalls zum "Amator des Jahres der Saison 2018/2019".

Am 4. Oktober bekam der Amator-Schütze im Berliner Olympiastation während der Halbzeit der Bundesligapartie Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf nicht nur seinen individualisierten Pokal überreicht, sondern auch die Schlüssel für einen Hyundai H-1 Travel, den sein Verein für die nächsten zwölf Monate als Mannschaftsbus nutzen kann. Annette Feyh, Leiterin Brand Experience und Sport Marketing bei Hyundai Motor Deutschland und Uwe Müller, Head of Sponsoring und Partner Relations bei sporttotal gratulierten dem Sieger, der somit für ein paar Minuten der Star im Berliner Olympiastadion war. Sein Siegtor wurde auf den Stadionleinwänden gezeigt und von den Besuchern begeistert beklatscht. Hyundai ist in der zweiten Saison Automobilpartner und Ärmelsponsor des Hauptstadtclubs.

Auf der Amator-Seite des Streamingdienstes sporttotal hatten etwa 16.000 Nutzer abgestimmt, welches Tor der deutschen Amateurligen den begehrten Titel erhält. Zur Jahresabstimmung qualifizieren konnten sich die Amateurkicker zuvor durch die jeweiligen Wahlen zum "Amator des Monats" innerhalb der Saison 2018/2019. Hyundai ist exklusiver Partner dieses Formates, das die schönsten Tore auf deutschen Amateur-Fußballplätzen auszeichnet.

"Auch in dieser Saison haben uns die Amateure wieder mit spektakulären Toren erfreut. Wir sind sehr stolz darauf, Woche für Woche und Monat für Monat die besten Tore von Deutschlands Amateurfußballplätzen präsentieren zu können", freut sich Jürgen Keller, Geschäftsführer Hyundai Motor Deutschland, über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit sporttotal, die gerade erst verlängert wurde. So sucht Hyundai auch in der nächsten Saison die schönsten Tore der Amateurfußballer.

Hyundai und Fußball

Fußballsponsoring ist ein Kernelement der Marketingstrategie von Hyundai und baut über die weltweite Fußballbegeisterung eine emotionale Beziehung zu Fans und Kunden auf. Hyundai ist seit 1999 offizieller Partner der FIFA. Neben Aktivitäten, die Fans und Kunden zu den Spielen der Weltmeisterschaft bringen, sorgt Hyundai für die Mobilität der Teams und der Verantwortlichen. Zudem hat Hyundai Motor hat zu Beginn der Saison 2018/2019 sein Vereinsfußballsponsoring in den europäischen Topligen durch Partnerschaften mit AS Rom, Atlético Madrid, FC Chelsea und Hertha BSC ausgebaut. Die langjährige Partnerschaft als Trikotsponsor bei Olympique Lyon wird fortgeführt. Mit der sporttotal-Partnerschaft engagiert sich die Marke für den Amateurbereich, wo der Sport seinen Ursprung hat. Hyundai ist bis 2021 exklusiver Automobilpartner von sporttotal und unterstützt das Portal mit einer Fahrzeugflotte, um deutschlandweit die Ausstattung der Vereine zu ermöglichen.

Über sporttotal

Die sporttotal.tv gmbh ist eine einhundertprozentige Tochter der Kölner SPORTTOTAL AG und Anbieter einer der größten Multi-Sports-Streaming-Plattformen Deutschlands: sporttotal. Das Unternehmen stattet Fußballvereine von der vierthöchsten Spielklasse abwärts sowie Sportvereine der Sportarten Volleyball, Hockey, Basketball, Futsal, American Football und Eishockey mit einer speziellen Kameratechnologie aus, die es erlaubt, Spiele in hoher Qualität vollautomatisch zu übertragen. Mittlerweile hat sporttotal über 660 Kamerasysteme bei Vereinen aus 23 Verbänden installiert und bereits über 13.000 Spiele gestreamt. sporttotal wird von namhaften Partnern unterstützt: Allianz Deutschland und Telekom Deutschland sind Gründungspartner, FUSSBALL.DE ist Kooperationspartner, BILD ist Medienpartner, FUMS ist Presenter und Hyundai ist offizieller Partner der Plattform.

