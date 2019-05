sporttotal.tv

Samsung und sporttotal.tv mit erstmaliger Partnerschaft im Bereich Smart TVs

Köln (ots)

- sporttotal.tv wird ab Sommer 2019 in die Samsung SPORTWORLD aller Smart TVs integriert - Für Vereine entsteht deutlich mehr Reichweite ihrer Sport-Events - sporttotal.tv liefert exklusive Amateursport-Inhalte

Amateursport wird künftig auf den Smart TVs von Samsung verfügbar sein. Dafür sorgt die neue Partnerschaft zwischen Samsung und sporttotal.tv. Die in Deutschland führende Sport-Streaming- und Video-on-Demand-Plattform sporttotal.tv, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der SPORTTOTAL AG, wird ihre Inhalte zum Start der Saison 2019/2020 auf Smart TVs von Samsung übertragen können. In einer langfristig angelegten Partnerschaft mit Samsung steuert sporttotal.tv in der Samsung SPORTWORLD künftig alle Amateursport-Inhalte bei.

Traum von Amateursportlern und Fans wahrmachen

Neben Amateurfußball beginnend bei den Regionalligen gehören auch Feldhockey, Basketball, Eishockey, Futsal oder Spiele der Volleyball-Bundesliga der Damen und Herren zu den Sportarten, die sporttotal.tv in der Samsung SPORTWORLD von Anfang an übertragen wird. Zugleich wird Samsung Smart TV-Partner von sporttotal.tv. Smart TVs haben sich weltweit eindeutig als Standard etabliert. So lag der globale Umsatzanteil der Smart TVs im ersten Halbjahr 2018 bei 85%, in Deutschland sogar bei 91% (Quelle: GfK). "Wir freuen uns, mit dem Marktführer für Smart-TVs für viele Sportler und Fans einen Traum wahrmachen zu können: Samsung und sporttotal.tv bringen Amateursport auf das Smart TV zu Hause. Und nicht zuletzt sorgen wir für die Sponsoren unserer Partner-Vereine für einen immensen Reichweiten-Zuwachs", unterstreicht Peter Lauterbach, CEO der SPORTTOTAL AG. "sporttotal.tv ist eine hochinteressante Ergänzung der Samsung SPORTWORLD, mit der wir Sportfans einen besonders komfortablen Zugang zum wachsenden Angebot an linear und non-linear angebotenen Sportinhalten bieten. Als Marktführer werden wir auch künftig weiter daran arbeiten, unseren Kunden das umfangreichste Angebot an Sportinhalten auf Samsung Smart TV zu bieten", so Mike Henkelmann, Director Marketing TV&AV Samsung Electronics GmbH.

Samsung SPORTWORLD verschafft Sportfans Überblick

Mit der Samsung SPORTWORLD behalten Fans die Übersicht über die vielfältigen Angebote sowohl aus dem linearen Fernsehen als auch von Live-Streaming-Anbietern. Dank des neuen Electronic Program Guide (EPG) müssen Zuschauer nicht mehr lange danach suchen, welches Spiel gerade wo läuft. So schafft Samsung in einer einzigen App ein leicht zugängliches Smart-TV-Erlebnis für Sportfans. Die SPORTWORLD kann bequem über den Smart Hub der Samsung TV der Generation 2019 gestartet werden. Auch für Besitzer eines älteren Modells ab 2015 wird die App per Update verfügbar sein.

Über sporttotal.tv

Die sporttotal.tv gmbh ist eine 100-Prozent-Tochter der Kölner SPORTTOTAL AG und Anbieter der in Deutschland führende Sport-Streaming und Video-on-Demand-Plattform sporttotal.tv. Das Unternehmen stattet Fußballvereine von der vierthöchsten Spielklasse abwärts sowie Sportvereine der Sportarten Volleyball, Hockey und Eishockey mit einer speziellen Kameratechnologie aus, die es erlaubt, Spiele in hoher Qualität vollautomatisch zu übertragen. Der Zuschauer kann z. B. über die kostenlose App selbst Regie führen und die Perspektive bestimmen. Mittlerweile hat sporttotal.tv 500 Kamerasysteme bei Vereinen aus 22 Verbänden installiert und über 6.000 Spiele gestreamt. sporttotal.tv wird von namhaften Partnern unterstützt: Allianz Deutschland und Telekom Deutschland sind Gründungspartner, FUSSBALL.DE ist Kooperationspartner, BILD ist Medienpartner und Hyundai ist exklusiver Automobilpartner der Plattform.

