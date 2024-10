Kaia Health Software GmbH

Kaia Health unter neuer Führung: Adam Pellegrini wird neuer CEO des Digital Health Start-Ups

Kaia Health, ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Therapien, gibt heute die Ernennung von Adam Pellegrini zum Chief Executive Officer bekannt. In seiner neuen Rolle wird Pellegrini die Vision von Kaia Health vorantreiben, die Gesundheitsversorgung durch zugängliche, effektive und personalisierte digitale Therapien zu revolutionieren. Die Gründer des Münchner Start-Ups, Konstantin Mehl und Manuel Thurner, sind weiterhin für das Unternehmen aktiv.

Mehr als 20 Jahre Erfahrung

Pellegrini bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der digitalen Gesundheitsbranche mit und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Förderung von Innovation und Wachstum. Zuvor war er in leitenden Positionen bei Branchenführern wie Microsoft, Fitbit, Walgreens, CVS Health und zuletzt Jasper Health tätig.

Bei Kaia Health wird sein Fokus zunächst auf dem Ausbau von Partnerschaften mit Kostenträgern, Leistungserbringern, Medizinproduktherstellern und Pharmaunternehmen liegen. Ziel ist es die Integration der Lösungen von Kaia Health in die Gesundheitssysteme in Deutschland und den USA zu beschleunigen.

"Ich freue mich sehr, Kaia Health in dieser spannenden Phase beizutreten" sagt, Pellegrini. "Das Unternehmen hat bereits bewiesen, dass es innovative, digitale Therapien entwickeln kann, die zu besseren Behandlungsergebnissen und niedrigeren Gesundheitskosten führen. Nun gilt es, die richtigen Partner auszuloten, mit denen wir die digitalen Therapien in der Versorgung da zugänglich machen können, wo sie sinnvoll und im Falle von Personalengpässen sogar unverzichtbar sein werden."

Auch Dennis Hermann, Head of Europe bei Kaia Health, sieht in Pellegrinis Ernennung einige Vorteile für die Zukunft des Unternehmens: "Adam bringt ein breites Spektrum an Erfahrungen aus der Gesundheitsbranche mit, um uns bei der Integration unserer digitalen Therapien in das Gesundheitswesen und bei den richtigen Kooperationen mit Netzwerken und Partnern zu unterstützen."

Neuer CEO, neues Wachstum: Start-Up launcht Kaia COPD in den USA:

Mit der Ernennung Pellegrinis fällt ein weiterer wichtiger Meilenstein für Kaia Health zusammen: Kaia Health expandiert mit der in Deutschland bereits seit 2018 verfügbaren digitalen Therapie Kaia COPD in die USA. Kaia COPD basiert auf dem evidenzbasierten Konzept der pneumologischen Rehabilitation und umfasst die drei Elemente Bewegungstherapie, Entspannungs- und Atemübungen, sowie auch Wissen. In den USA wird die App unter dem Namen Kaia Breathe in den Markt eingeführt und richtet sich an Patient:innen mit COPD und anderen Atemwegserkrankungen. Zusammen mit der National COPD Foundation möchte Kaia Health Millionen von Menschen zu einem längeren und gesünderen Leben verhelfen. Ein wichtiger Schritt in der Expansionsstrategie von Kaia Health.

"Ich freue mich, die digitalisierte Therapie von Kaia, mit Kernelementen der pneumologischen Rehabilitation, für die US-amerikanischen Patient:innen zugänglich zu machen. Die Zusammenarbeit mit Versorgungsnetzwerken, wie in diesem Fall mit der National COPD Foundation, ist meiner Meinung nach der Schlüssel dafür, die bestehenden Zugangs- und Qualitätsunterschiede zu beseitigen, die Menschen darin einschränken, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen", so Pellegrini.

Über Kaia Health

Kaia Health wurde 2016 von Konstantin Mehl und Manuel Thurner in München gegründet. Das Digital-Health-Unternehmen entwickelt digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) auf der Basis multimodaler Therapie (Kombination aus Bewegung, Wissen und Entspannung). Die Wirksamkeit der digitalen Therapien von Kaia ist durch mehrere randomisierte kontrollierte Studien belegt. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz passen sich die Anwendungen individuell an die Schmerzintensität und die Leistungsfähigkeit der Nutzenden an. Der integrierte 3D Bewegungscoach ermöglicht auch korrigierende Assistenz beim Training. Damit bietet Kaia behandelnden Ärzt:innen sowohl eine Alternative als auch eine Erweiterung zur klassischen Versorgung. Kaia Health ist mit über 700.000 Nutzenden weltweiter Marktführer im Bereich der digitalen Therapien. Das Unternehmen beschäftigt aktuell ca. 100 Mitarbeitende in München und New York. Weitere Informationen auf www.kaiahealth.de

