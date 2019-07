Kreisel Electric GmbH

Kreisel Electric wird mit Frost & Sullivan Award ausgezeichnet und ist somit an der Weltspitze angekommen.

Rainbach i. M.

Nie zuvor wurde so viel darüber geredet, dass es in der Welt der Mobilität dringend Veränderung braucht. Kreisel Electric aus Österreich überzeugt durch Taten! Dafür ist das erst vier Jahre alte Unternehmen mit Sitz im oberösterreichischen Rainbach im Mühlkreis am 10. Juli mit dem Product Leadership Award 2019 von Frost & Sullivan ausgezeichnet worden. Eine Ehrung, durch die der Betrieb nun an der Weltspitze angekommen ist.

In Rekordzeit am Technologie-Zenit

Matchwinner: Die Kreisel-Batterie für E-Mobilität. Das innovative Produkt ist in den Kategorien Leistungsstärke, Sicherheit und Lebensdauer weltweit unerreicht. Davon nahm auch Frost & Sullivan im New Yorker Headquarter Notiz. Das globale Unternehmen mit Sitzen in 40 Ländern vergibt jedes Jahr den Technology Leadership Award an führende Unternehmen für Entwicklung und Nutzung neuer Technologien. Zu diesem erlesenen Kollektiv darf sich nun auch Kreisel Electric zählen. Eine hochoffizielle und internationale Dekoration für das einzigartige Produkt aus Oberösterreich, auf das auch Geschäftspartner und Kunden aus aller Welt schwören.

Sicherheit geht vor

Generell wird die Batterie in der E-Mobilität gerne als Schwachstelle bezeichnet. Die von Kreisel ist das Gegenteil davon. Für die enorme Leistungsstärke, Sicherheit und Langlebigkeit sind die spezielle Assemblierung und das innovative Thermomanagement, also das ausgeklügelte Steuern der Energieströme, verantwortlich. Das effiziente Design, das eine kostengünstige und vollautomatische Fertigung ermöglicht, rundet das Gesamtpaket ab.

Drei Brüder als Vorzeige-Unternehmer

Bahnbrechende Ideen, exakte Planung und effiziente Umsetzung zum richtigen Zeitpunkt - das sind die Bausteine für den ausgezeichneten Erfolg der Brüder Johann (Produkt/Elektrotechnik), Markus (Vertrieb/Marketing) und Philipp Kreisel (Entwicklung/Forschung). Mit viel Mut und Einsatz haben es die drei geschafft, in einem oberösterreichischen Ort mit kaum 3.000 Einwohnern, die beste Batterie des Planeten herzustellen. Unternehmer die vorzeigen, dass wirklich alles möglich ist. Allerdings nicht alleine. Es mussten schon auch andere mit ihnen gehen und nicht nur Vertrauen investieren. Dazu zählen die OÖ Landesbank, die Invest AG, die Bank Austria, die VKB sowie ihre jungen und hochmotivierten Mitarbeiter. Das gesamte Team setzt auf kontinuierliche Forschung und Entwicklung - mit dem Bekenntnis zu herausragender Produktqualität. Das Know-How ist ihre Stärke.

