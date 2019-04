Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.

Herzkranke Kinder und Erwachsene traditionell bei der Marathon-Staffel des BVHK e.V. am 28.4. in Düsseldorf

"Wir gehören zum Marathon wie der Schnürsenkel zum Laufschuh!"

Am 28.04.2019 sind beim METRO Marathon in Düsseldorf zahlreiche Staffel-Läuferinnen und -Läufer mit angeborenen Herzfehlern am Start. Sie reisen aus ganz Deutschland an und wollen gemeinsam schaffen, was ihnen alleine nicht möglich ist: mit angeborenem Herzfehler die sportliche Herausforderung meistern.

Die "Staffler" starten für den Bundesverband Herzkranke Kinder (BVHK). Einige sind bereits zum sechsten Mal dabei. Sebastian S. kommt aus Bingen. Er ist ein EMAH (Erwachsener mit angeborenem Herzfehler), hat schon mehrfach am Staffellauf teilgenommen und bringt es auf den Punkt: "Wir Herzkranke gehören inzwischen zum Düsseldorfer Marathon wie der Schnürsenkel zum Laufschuh!" Auf ihren Einsatz in der Landeshauptstadt haben sich die jungen Staffler sorgfältig vorbereitet. Alle haben in den letzten Wochen eifrig trainiert, um am 28.04.2019 zu zeigen: Aufgeben gilt nicht! Auch ein krankes Herz kann Großes leisten.

Jeder Weg fängt mit einem kleinen Schritt an

Die kleinen und großen Staffler teilen sich die 42-km-Strecke in einzelne Etappen auf, die zwischen 1 und 21 Kilometer betragen, ehe sie den Staffelstab in Herzform an den nächsten Staffler weitergeben. So kann jedes herzkranke Kind, jeder Jugendliche und jeder Erwachsene "seine" Strecke je nach individueller Kondition laufen.

Für ärztliche Begleitung und Sicherheit ist gesorgt!

Der Kinderkardiologe Dr. Wolfgang Lawrenz begleitet -zusätzlich zum Roten Kreuz- die Staffler auf der gesamten Strecke auf dem Fahrrad, Notfallkoffer und Defibrillator sind immer griffbereit. Die Läufer sind medizinisch bestens betreut. Darüber hinaus werden sie individuell von ihren persönlichen Laufpaten begleitet.

Ehre, wem Ehre gebührt

Die Schirmherrschaft übernimmt wieder Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel, der selbst begeisterter Langstreckenläufer ist. Alle Staffler erhalten nach dem Zieleinlauf eine Urkunde und eine Medaille aus seiner Hand. Katharina Bauer, die erste Stabhochspringerin mit Defibrillator wird auch dabei sein und den Herzkids die Daumen drücken.

Wir finden es großartig, wenn Jahr für Jahr herzkranke Menschen in der Staffel mitlaufen. Dabei geht es nicht um Leistung, die Zeit ist egal und jede/r soll nur so lange und nur die Strecke laufen, die ihr/ihm guttut. Sport macht stark! Danke an alle, die die "Herzstaffel" organisieren und unterstützen!

