Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.

Die Gewinner des BVHK-Journalistenpreises "Herzkrank geboren - ein lebenslanger Weg"

Verleihung 29.03.2019 um 20.00 Uhr in Bonn

Aachen (ots)

Der BVHK verleiht seinen mit 3.000 EUR dotierten Journalistenpreis für herausragende, publikumsnahe und fachlich kompetente Veröffentlichungen in den Kategorien Print und Fernsehen zum Thema "Herzkrank geboren - ein lebenslanger Weg".

- Im Bereich Print errang Iris Müller mit ihrem Artikel "Das Loch in Kilians Herz" in den Ruhr Nachrichten Platz 1 - mit Manuela von Ah, die die gleiche Punktzahl erreichte. Iris Müller portraitierte den kleinen Kilian, der mit einer Fallotschen Tetralogie zur Welt kam. Sie beschrieb Sorgen und Nöte der Familie, aber auch wie Kilian seine sportlichen Möglichkeiten nutzt und dass er "ein ganz normaler Junge, aber mit einer langen Narbe auf der Brust" sei.

- Manuela von Ah schrieb im Beitrag "Herzkind - Organspende" in der Schweizer Zeitschrift "wir eltern" über Herztransplantationen bei Kindern, das auch in Deutschland aktuell intensiv diskutiert wird.

- Im Bereich TV gewann Birgit Sommer mit ihrer crossmedialen Reportage "In der Herzklinik" im Hessischen Rundfunk. In einer fünfteiligen Serie in der Hessenschau schilderte sie einfühlsam Geschichten von betroffenen Patienten und Familien, ergänzt von weiteren Informationen und einem Hörfunk-Beitrag. In einer Reportage "hessenreporter" begleitete sie zudem einen jungen Patienten, der auf ein Spenderherz wartet. Die gesamte Berichterstattung wurde auf der Webseite und der Facebook-Seite der hessenschau verlinkt.

- Der Film "24 Wochen" von Anne Zohra Berrached wird mit einem undotierten Sonderpreis ausgezeichnet. Er war u.a. im Wettbewerb der Berlinale zu sehen hat und den Deutschen Filmpreis (Silberne Lola) erhalten. Von der Jury war als "Spielfilm" bzw. einer Vermischung von Realität und Fiktion nicht eindeutig den anderen journalistischen Arbeiten zuzuordnen, regt aber trotzdem (oder gerade deswegen) beispielhaft zum Nachdenken über das Thema pränatale Diagnostik und deren Folgen an.

Die Beiträge wurden aus über 20 Einsendungen von einer unabhängigen Jury aus namhaften Journalisten und Experten als preiswürdig bewertet.

Unterstützung

Die Ausschreibung eines gut dotierten Medienpreises übersteigt die Möglichkeiten einer Elternselbsthilfeorganisation. Die Robert-Enke-Stiftung unterstützt den BVHK-Journalistenpreis 2019 mit 3.000 EUR. Dafür ist der BVHK sehr dankbar.

Die Gewinner des BVHK-Herz-Helden-Preises

Wir zeichnen auch zwei "Herz-Helden" aus:

- Dr. Michael Sasse von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) wird geehrt für seinen mutigen Gang an die Öffentlichkeit zum Thema Pflegenotstand auf Kinderintensivstationen.

- Kenth Joite erhält den Herz-Helden-Preis für seinen außergewöhnlichen Einsatz für herzkranke Kinder und Erwachsene. Er hat selbst einen angeborenen Herzfehler und möchte anderen Betroffenen damit Mut machen.

Die Preise sind mit je 400 EUR dotiert und werden vom "Herz-Helden" des Vorjahres, Marino Engels überreicht.

Wir würden uns freuen, wenn Sie die obenstehende Information in Ihrer Berichterstattung berücksichtigen. Ebenso freuen wir uns, Sie zu unserer Feier begrüßen zu dürfen

am 29.03.2019 um 20.00 Uhr im

CJD Bonn, Graurheindorferstr. 149, 53117 Bonn, www.cjd-bonn.de Kontakt vor Ort: Volker Thiel, 0177 777 57 11

Nach dem Preis ist vor dem Preis:

Ab sofort läuft die Ausschreibung für den BVHK-Journalistenpreis 2020, mit dem der BVHK auch im nächsten Jahr wieder herausragende journalistische Beiträge aus dem Jahr 2019 aus den Kategorien Print und Fernsehen auszeichnet.

Einsendeschluss: 31.01.2020

Mehr Info: https://www.bvhk.de/bvhk-journalistenpreis-2020/

Pressekontakt:

Volker Thiel

info@bvhk.de

v.thiel@bvhk.de

Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK)

Vaalser Str. 108, 52074 Aachen

Tel. 0241-91 23 32

Original-Content von: Bundesverband Herzkranke Kinder e.V., übermittelt durch news aktuell