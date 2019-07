PartnerFonds AG

PartnerFonds AG: Aktueller Stand der Investitionen in den Werkzeug- und Formbau bei der Hehnke GmbH & Co. KG

Planegg (ots)

Die Anforderungen an die Fertigung technischer Kunststoffteile in Bezug auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Dieser Trend wird sich fortsetzen, nicht zuletzt durch die mit dem Wandel in der Automobilindustrie einhergehenden Erfordernisse an Sicherheit und Zuverlässigkeit der Produkte. Dem begegnet das Südthüringer Unternehmen Hehnke GmbH & Co. KG - eine Tochtergesellschaft der PartnerFonds AG - durch das Projekt "Werkzeugbau 2020", indem es in den kommenden Jahren in eine neue Qualitäts- und Genauigkeitssphäre des Werkzeug- und Formenbaus vorstoßen möchte. Der Neubau einer vollklimatisierten Maschinenhalle und der Umbau im Bestandsgebäude für die Montage und die Lehrwerkstatt bilden den Kern dieser anspruchsvollen aber notwendigen Entwicklung. Zudem werden neue Bürokapazitäten für Entwicklung, Konstruktion und Arbeitsvorbereitung sowie neue Sozialbereiche für die Mitarbeiter geschaffen. Im Juli wird die Außenhülle fertig gestellt und Ende Oktober schon wird die Baumaßnahme abgeschlossen sein. Nach Fertigstellung wird die neue Maschinenhalle Ende 2019 unter anderem mit neuen 5-Achs-Fräszentren für Stahl- und Graphitbearbeitung und neuer Senk- und Drahterodiertechnik ausgestattet werden.

Mit der konsequenten Umsetzung des Projektes "Werkzeugbau 2020" im geplanten Zeitrahmen ist Oliver Kolbe, Vorstand der PartnerFonds AG, sehr zufrieden. "Mit dem Ausbau des Werkzeug- und Formenbaus unterstützen wir die hohen Qualitätsanforderungen unserer Kunden und stärken die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunststoff-Serienproduktion erheblich."

Über die PartnerFonds AG

Als mittelständische Industrieholding investiert die PartnerFonds AG sowie ihr börsennotiertes Tochterunternehmen Blue Cap AG (WKN: A0JM2M) in industriell geprägte Mittelständler mit hohem Wachstumspotenzial. Innerhalb dieser Strategie agieren die Tochterunternehmen operativ unabhängig und bilden unter dem Dach der PartnerFonds AG eine starke Gruppe von industriell geprägten Mittelstandsunternehmen.

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt in Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Die Zielunternehmen bewegen sich in der Regel in einer Größenordnung zwischen 10 und 50 Mio. Euro Umsatz und verfügen über ein profitables und stabiles Kerngeschäft.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

PartnerFonds AG

Marc-Oliver Knobloch

Fraunhoferstraße 15

82152 Planegg/Martinsried



Telefon: +49 (0)89 - 614 240 215

Fax: +49 (0)89 - 614 240 299



E-Mail: knobloch@partnerfonds.ag

