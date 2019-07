Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

BdB lobt "Nachhaltigkeitspreis der deutschen Baumschulwirtschaft" aus

Bewerbungen bis 5. September 2019 möglich

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Baumschulen sind ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Umweltökonomie. Ihre Gehölze leisten sowohl im Stadtraum des Klimawandels als auch in Parks und Privatgärten einen unabdingbaren, nachhaltigen Beitrag für die Lebensräume von Mensch und Tier.

Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. lobt im Jahr 2019 daher erstmalig den «Nachhaltigkeitspreis der deutschen Baumschulwirtschaft» aus. "Mit dem Preis möchten wir die Umweltleistungen deutscher Baumschulbetriebe würdigen und besonders zukunftsorientierte, ressourcenschonende Produktionsverfahren noch stärker in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit stellen", freut sich Markus Guhl, BdB-Hauptgeschäftsführer.

"Der BdB-Nachhaltigkeitspreis wird an einen Baumschulbetrieb für innovative Verfahren vergeben, die zum Beispiel eine Optimierung der Produktionsmittel mit sich bringen, die die Inanspruchnahme von Umweltressourcen reduzieren oder die Pflanzengesundheit mit alternativen Verfahren erhalten bzw. verbessern", so Guhl weiter. Preiswürdig sind aber auch neue Wege im Bereich der Supply chain und des Absatzes der Gehölze, die den ökologischen Fußabdruck der Produkte verringern. Dazu zählen auch technische Hilfsmittel in verwandten Branchen, die den Umgang mit den Baumschulprodukten in Bezug auf die Umwelt weiter verbessern.

Der BdB ruft alle Baumschulbetriebe in Deutschland auf, sich bis Donnerstag, 5. September 2019 für den Preis zu bewerben.

Der BdB-Nachhaltigkeitspreis ist mit einem Preisgeld in Höhe von 3000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet im Rahmen des Kongresses "Grüne Städte für ein nachhaltiges Europa" statt, der am 15. Oktober 2019 unter dem Motto "Stadt.Plant.Grün" im Berliner Spreespeicher stattfindet.

Informationen zur Bewerbung für den BdB-Nachhaltigkeitspreis: www.gruen-ist-leben.de/nachhaltigkeitspreis

Informationen zum Kongress "Grüne Städte für ein nachhaltiges Europa: Stadt.Plant.Grün": www.gruen-ist-leben.de/stadtplantgruen

Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständische Vereinigung und Interessenvertretung der Baumschulen. Als Vertretung der rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat der BdB die Aufgabe, die Baumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähig zu machen und zu halten. Die Branche kultiviert Gehölze auf aktuell weit über 20.000 Hektar mit einem jährlichen Produktionswert von über 1. Mrd. Euro. Auf Landesebene ist der BdB in 15 Landesverbände unterteilt, in denen zum großen Teil kleine und mittelständische Baumschulunternehmen organisiert sind. Die Betriebe vereinigen sich unter dem Leitmotiv der Branche "Grün ist Leben - Baumschulen schaffen Leben". Seit 1993 ist der BdB zusammen mit weiteren Verbänden des Gartenbaus Gesellschafter der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) und ist an der Planung und Umsetzung von Bundesgartenschauen (BUGAs) und Internationalen Gartenbauausstellungen (IGAs) beteiligt.

Pressekontakt:

Kerstin Kuchmetzki

Referentin für

Verbandskommunikation

Tel.: 030-240 86 99-24

kuchmetzki@gruen-ist-leben.de

www.gruen-ist-leben.de

Original-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell