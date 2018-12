Altes Gemäuer - neues Hotel: kontor Boutiquehotel in Haller Altstadt

BILD zu OTS - kontor Boutiquehotel Hall in Tirol: Seit Dezember lässt es sich im denkmalgeschützten Handelshaus sehr stilvoll Träumen. Bild-Infos Download

Hall in Tirol (ots) - Mit Dezember 2018 öffnet das einst ehrwürdige Handelshaus - damals Kontor genannt - nun als edles Stadthotel mit 5 Zimmern in Hall in Tirol seine Türen

In zweieinhalb-jähriger Bauzeit wurde, hauptsächlich in Eigenregie der Betreiberfamilie, das heutige Hotel komplett saniert und nach den Vorschriften des Denkmalschutzes revitalisiert.

Viele verborgene Besonderheiten, wie eine barocke Stuckdecke oder versteckte Gebetstexte in Türen, traten während des Umbaus hervor. Dies und noch viel mehr ist heute Teil des modernen Boutiquehotels mit Vier-Sterne-Standard, Wohlfühl-Service inklusive.

Jedes Zimmer ist sehr großzügig und einzigartig gestaltet. Das individuelle - teilweise selbstdesignte - Interieur besticht durch Unikate, bricht das Vergangene mit einer zeitlosen Eleganz, welche mit modernen Annehmlichkeiten ergänzt werden.

Das Frühstück wird im Barocken Saal serviert, dem die Stuckdecke aus dem 18. Jahrhundert eine ganz besondere Atmosphäre verleiht.

www.hotel-kontor.at | info@hotel-kontor.at

