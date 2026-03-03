Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes

Rekordzahlen und Zukunftsthemen - die vfdb im Zentrum der INTERSCHUTZ 2026

Die INTERSCHUTZ 2026 vom 1. bis 6. Juni 2026 in Hannover wird alle bisherigen Rekorde brechen. 1.525 Aussteller aus 51 Nationen, 112.463 Quadratmeter belegte Fläche, 71 ideelle Aussteller sowie über 30 internationale Delegationen unterstreichen die globale Bedeutung der weltweiten Leitmesse für den Rettungsdienst, den Brand- und den Bevölkerungsschutz.

Die Veranstaltung steht unter dem Leitthema "Safeguarding Tomorrow - machen wir die Welt gemeinsam sicherer". In einer sicherheitspolitisch und gesellschaftlich angespannten Lage ist dieses Motto aktueller denn je. Als ideeller Träger gestaltet die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) die fachliche Ausrichtung der Weltleitmesse für Feuerwehr, Rettungswesen, Sicherheit und Bevölkerungsschutz maßgeblich mit.

Gemeinschaftsstand von vfdb und AGBF: Evidenz trifft Einsatzpraxis

Im Zentrum des vfdb-Auftritts steht der gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der Berufsfeuerwehren in Deutschland (AGBF Bund) gestaltete Gemeinschaftsstand. Er fungiert als zentraler Anlaufpunkt für den Austausch zwischen Wissenschaft, kommunaler Gefahrenabwehrpraxis, Industrie und Entscheidungsträgern.

Thematisch spiegeln die Themeninseln die aktuellen Herausforderungen wider. "Ziel ist es, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse systematisch aufzubereiten und ihre Relevanz für operative Strukturen transparent darzustellen", erklärt vfdb-Präsident Dirk Aschenbrenner. Der Stand versteht sich als kuratierter Raum für fachliche Vertiefung, interdisziplinäre Vernetzung und strategische Orientierung.

Kongress im Convention Center: Zukunftsfragen im Fokus

Parallel zur Messepräsenz bringt sich die vfdb in das Kongressprogramm im Convention Center ein. Die Beteiligung konzentriert sich auf die strategischen Handlungsfelder Rettungsdienst, Zivilschutz und Forschung. Hier werden zentrale Zukunftsfragen der Gefahrenabwehr interdisziplinär diskutiert und wissenschaftlich fundierte Perspektiven in den fachlichen Diskurs eingebracht.

Strategische Einordnung

Die INTERSCHUTZ 2026 verbindet fachliche Tiefe mit internationaler Reichweite. Für die vfdb ist sie weit mehr als eine Leistungsschau: Sie ist Plattform für evidenzbasierten Wissenstransfer, Impulsgeber für normative Weiterentwicklung und Forum für den gesellschaftlichen Diskurs über Resilienz und gesamtgesellschaftliche Verteidigungsfähigkeit.

