Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e. V. (DEKV)

Boys'Day: Mehr Jungs entscheiden sich für eine Pflegeausbildung

Berlin (ots)

Im vergangenen Jahr stieg der Anteil der männlichen Auszubildenden in der Pflege um 4 Prozent und setzte damit den Trend der Jahre 2020-2022 fort: In dieser Zeit stieg der Anteil der männlichen Auszubildenden um 2,5 Prozent.[1,2] Damit liegt die Pflegeausbildung bei männlichen Auszubildenden auf Platz 4 der Ausbildungsberufe - nach Kraftfahrzeugmechaniker, Fachinformatiker und Elektroniker. "Pflege ist traditionell ein Beruf, der überwiegend von Frauen ergriffen wird. Auch heute liegt der Anteil an Pflegeauszubildenden weiblichen Geschlechts noch bei 73 Prozent. Wir begrüßen den Trend, dass sich mehr junge Männer für eine Ausbildung in der Pflege entscheiden. Sie wählen einen zukunftssicheren Beruf, in dem es attraktive professionelle Entwicklungsmöglichkeiten gibt, beispielsweise die Fachweiterbildung zur Notfallpflege oder als Spezialist für die Versorgung chronischer Wunden", so Christoph Radbruch, Vorsitzender des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes (DEKV), anlässlich des Boys'Day am 3. April 2025. Pflegefachkräfte sind die größte Berufsgruppe im Krankenhaus und arbeiten mit Ärzt:innen und Therapeut:innen im interdisziplinären Team.

Boys'Day - einfach mal in typische Frauenberufe reinschnuppern

Trotz der steigenden Anzahl junger Männer, die sich für eine Karriere in der Pflege entscheiden, überwiegen die weiblichen Auszubildenden. Der Boys'Day - in diesem Jahr am 3. April - will Jungen typisch weibliche Berufe näherbringen.

Quellen:

1. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/03/PD25_099_212.html

2. https://ots.de/LMUcxf

Original-Content von: Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e. V. (DEKV), übermittelt durch news aktuell