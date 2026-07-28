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--- Gleich geht's los --- Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026

Schladming (ots)

Digitale Pressekonferenz am Dienstag, 28. Juli 2026, 11:00 Uhr

Gleich geht's los und die digitale Pressekonferenz für das Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026 startet um Punkt 11:00 Uhr! Bitte klicken Sie frühzeitig auf den Link zum Stream und wählen Sie sich auch bei der Zoom-Konferenz ein, um Fragen an das Podium zu stellen.

Am Podium zu GastVeranstalter Klaus Leutgeb, Landeshauptmann Mario Kunasek, Andreas Keinprecht (Vorsitzender Tourismusregion Schladming-Dachstein), Klaus Hofstätter (Geschäftsführer Hauser Kaibling), Peter Weichbold (Geschäftsführer Planai & Hochwurzen), Daniel Berchthaller (Geschäftsführer Reiteralm), Hermann Trinker (Bürgermeister der Stadt Schladming), Hermann Egger (Inhaber Hohenhaus Tenne Schladming), Moderatorin Silvia Schneider.

Klicken Sie einfach auf den Link zum Stream , um der Pressekonferenz beizuwohnen. Wenn Sie auch Fragen an das Podium stellen wollen, wählen Sie sich parallel bei dem Teams-Call ein.

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Wir freuen uns schon jetzt auf eine Wintersaison voller Höhepunkte und darauf, Ihnen den Act für das Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026 präsentieren zu können!

Veranstalter LEUTGEB ENTERTAINMENT GROUP und die Gastgeber:innen von Tourismusverband Schladming-Dachstein, Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm

Digitale Pressekonferenz Ski-Opening Schladming-Dachstein

Datum: 28.07.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: https://player.castr.com/live_4a9942a0b94711f0b1c5872880ced698

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