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Global Event & Entertainment GmbH

--- Gleich geht's los --- Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026

Schladming (ots)

Digitale Pressekonferenz am Dienstag, 28. Juli 2026, 11:00 Uhr

Gleich geht's los und die digitale Pressekonferenz für das Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026 startet um Punkt 11:00 Uhr! Bitte klicken Sie frühzeitig auf den Link zum Stream und wählen Sie sich auch bei der Zoom-Konferenz ein, um Fragen an das Podium zu stellen.

Am Podium zu GastVeranstalter Klaus Leutgeb, Landeshauptmann Mario Kunasek, Andreas Keinprecht (Vorsitzender Tourismusregion Schladming-Dachstein), Klaus Hofstätter (Geschäftsführer Hauser Kaibling), Peter Weichbold (Geschäftsführer Planai & Hochwurzen), Daniel Berchthaller (Geschäftsführer Reiteralm), Hermann Trinker (Bürgermeister der Stadt Schladming), Hermann Egger (Inhaber Hohenhaus Tenne Schladming), Moderatorin Silvia Schneider.

Klicken Sie einfach auf den Link zum Stream, um der Pressekonferenz beizuwohnen. Wenn Sie auch Fragen an das Podium stellen wollen, wählen Sie sich parallel bei dem Teams-Call ein.

HIER KLICKEN - zum Stream // passive Teilnahme

HIER KLICKEN - zum Teams-Call // aktive Teilnahme

Wir freuen uns schon jetzt auf eine Wintersaison voller Höhepunkte und darauf, Ihnen den Act für das Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026 präsentieren zu können!

Veranstalter LEUTGEB ENTERTAINMENT GROUP und die Gastgeber:innen von Tourismusverband Schladming-Dachstein, Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm

Digitale Pressekonferenz Ski-Opening Schladming-Dachstein

Datum: 28.07.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: https://player.castr.com/live_4a9942a0b94711f0b1c5872880ced698

Pressekontakt:

Leutgeb Entertainment
Kerstin Pröll
Telefon: 00436646441397

Original-Content von: Global Event & Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell

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