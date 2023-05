Peter Pane

Jetzt wird es bunt mit ehrgeiziger Challenge bei Peter Pane

Da blüht euch was: Burger essen für mehr Blumen!

Lübeck (ots)

Peter Pane macht die Welt ein bisschen bunter: Für jeden veganen und vegetarischen Burger, der im Mai die Küche verlässt, pflanzt das Unternehmen fünf Quadratmeter Blumenwiese in Mecklenburg-Vorpommern. Auf die "Iss das bunt"-Wochen fliegen nicht nur Bienen: Im vorigen Jahr orderten Gäste im Aktionszeitraum 120.000 Veggie-Burger. Dieses Jahr möchte Peter Pane noch mehr Wiese pflanzen als je zuvor.

Peter Pane ist mit aktuell 50 Restaurantbetrieben in Deutschland sehr erfolgreich. An Beliebtheit mangelt es den Burgergrills und Bars nicht. Also immer alles beim Alten lassen? Da sind die Verantwortlichen hinter der Kette anderer Meinung und widmen den Monat Mai einer ihrer Herzensangelegenheiten: Blumenwiesen. Für jeden Veggie-Burger, den Gäste in dieser Zeit in den Restaurants oder über Peter bringt's ordern, schafft das Unternehmen fünf Quadratmeter Blumenparadies in Mecklenburg-Vorpommern.

Das ist etwas mehr als die Fläche einer Tischtennisplatte - und in der Summe kommt richtig viel Wiese zusammen. 2022 waren es 600.000 Quadratmeter! Auf dieser Fläche könnte man fast zweimal den Englischen Garten unterbringen, dreimal den Tiergarten in Berlin oder die Allianz Arena samt ihren Außenanlagen. Geht es nach der Peter-Pane-Crew, soll in diesem Jahr noch mehr Fläche zusammenkommen.

Wie unbeschwerter Genuss gelingt? Mit Engagement für die Natur!

Dahinter steckt der Wunsch von Gründer Patrick Junge, unbeschwerten Genuss möglich zu machen: "Die Aktion ist eine Einladung. Unsere pflanzlichen Patties sind einmalig lecker, in ihren Geschmack haben wir mächtig Arbeit gesteckt. Wir freuen uns über jeden, der das für sich entdeckt. Im Mai haben unsere Gäste einen zweiten starken Grund, sie zu genießen, weil sie Blumenwiesen bringen. Wir werden alles dafür geben, dass die Aktion noch größer wird als im vergangenen Jahr", sagt Gründer Patrick Junge.

Mit "Iss das bunt" verschaffen er und sein Team der Natur jedes Jahr auf zwei Arten einen Extra-Booster. Denn Fleischkonsum schlägt mit mehr CO2 und Flächenverbrauch zu Buche als eine pflanzenbasierte Ernährung; mehr pflanzliche Patties bedeuten also einen besseren ökologischen Fußabdruck. On top kommt im Mai das Pflanzen der heimischen Bienenwiesen.

Zudem werden im Mai kleine Saatgut-Würfel in den Liefertüten von Peter bringt's Aufmerksamkeit auf die Aktion ziehen. So können alle Peter Pane Fans sich eigene Blumeninseln im Garten oder auf dem Balkon schaffen.

Die "Iss das bunt"-Aktion folgt direkt auf "Iss das grün" - noch bis in den April hatte das Unternehmen in einem eigenen Wald in Mecklenburg-Vorpommern für jeden verkauften Veggie-Burger einen Baum gepflanzt. "Wir wollen, dass sich jeder in unseren Restaurants wohlfühlen und unbeschwerte Momente wie in Kindheitstagen haben kann. Dafür sorgen leckeres Essen und ein herzlicher Service. Und im Hintergrund arbeiten wir daran, der Natur etwas zurückzugeben", sagt Patrick Junge. Während die Bäume CO2 aus der Atmosphäre einlagern, sorgen die Blumenwiesen dafür, dass Wildbienen und eine Menge anderer Insekten genug Futter und Lebensraum finden.

Über Peter Pane

Leckeres Essen und ausgezeichnete Cocktails, dazu ein breites Angebot für Veganer:innen, Vegetarier:innen und Kinder: Die Burgerkette Peter Pane wächst seit ihrer Gründung 2016 mit einem kompromisslos guten Angebot, das die Zukunft gleich mitdenkt. Heute arbeiten mehr als 2.000 Menschen an 50 Standorten an diesem Erfolg. Bis zum Jahr 2025 sollen es 65 Standorte werden.

Aus ihren Gewinnen finanziert die Burger-Kette, die unter der Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH in Lübeck firmiert, verschiedene Herzensangelegenheiten. Mit "Peter schützt" setzt sich die Burgerkette für regionale Herkunft und einen hohen fleischlosen Anteil des kulinarischen Angebots ein. Mit "Peter pflanzt" werden insgesamt 1.000 Hektar Mischwald gepflegt und aufgeforstet, jährlich kommen mindestens 150.000 Bäume dazu; daneben wurden 600.000 Quadratmeter Blumenwiese geschaffen. Mit "Peter hilft" unterstützt die Gesellschaft jährlich mit ca. 150.000EUR Spenden für Projekte für Kinder und Jugendliche. Aber auch intern verfolgt Peter Pane gemeinschaftliche Werte: Mit Peters Akademie werden Mitarbeitende aus den eigenen Reihen auf eine Führungsverantwortung vorbereitet, unabhängig von ihren Abschlüssen.

