Im Juni heisst es: freie Bahn für Leckere Burger

Mit dem exklusiven Peter Pane-Genussticket für nur 9 Euro

Lübeck

Im Sommer kreuz und quer durchs Land - so oft man will und wohin man will. Das verspricht das 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn. Doch damit nicht genug: im Juni heißt es bei Peter Pane "freie Bahn für leckere Burger", denn mit dem Genuss-Ticket ermöglicht die beliebte Burgergrill-Kette ihren Gästen von Montag bis Freitag zwischen 11 und 15 Uhr alle neuen sowie bekannten Burger für nur maximal 9 Euro zu bestellen. "Wir blicken mit großer Dankbarkeit und Demut auf die herausfordernde Zeit der letzten zwei Jahre zurück. Umso glücklicher sind wir, wieder voll und ganz ohne Einschränkungen für unsere Gäste da zu sein. Der Zusammenhalt hat uns alle berührt und nun ist es an der Zeit wieder etwas zurückzugeben", sagt Patrick Junge, Geschäftsführer der mittlerweile 47 Restaurants in Deutschland und Österreich.

Gäste mit dem Genussticket bekommen die Chance sich kreuz und quer durch das Burgerangebot von Peter Pane zu probieren. Ganz gleich ob vegane Highlights, wie den Aktionsburger Kebab Klaus, der aufgrund seiner großen Beliebtheit, nun einen festen Platz auf der Speisekarte gefunden hat, oder altbekannte Klassiker, wie die Feige Ziege, der mit einer neuen, noch leckereren Rezeptur daher kommt. Zusätzlich erwartet die Gäste noch eine kleine Überraschung in Form eines Gewinnspiels, welches auf der Rückseite des Genusstickets zu finden ist. Verlost werden je eine Reise nach Sylt und Binz sowie Peter Pane Restaurantgutscheine - also schnell im Juni die nächste Mittagspause bei Peter Pane verbringen, leckere Burger genießen mit ein bisschen Glück den nächsten Urlaub gewinnen!

Die Aktion läuft im gesamten Juni, immer montags bis freitags von 11 bis 15 Uhr. Alle Burgerkreationen kosten maximal 9 Euro. Das Angebot gilt für alle Bestellungen vor Ort und ist nicht auf den Lieferdienst Peter bringt's übertragbar.

